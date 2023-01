Paula Chaves busca adoptante para su perrita: no la aceptan en la casa que alquiló

A fin de año, Paula Chavez decidió mudarse a Villa Carlos Paz para la temporada de verano, ya que es una de las protagonistas en la obra teatral Un plan perfecto.

Junto a su esposo y también actor Pedro Alfonso, se mudaron a Carlos Paz y alquilaron una casa quinta en la zona para poder hospedarse con sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa.

En los últimos días llegó a la casa un nueva integrante: una perrita callejera que les conquistó el corazón rápidamente y decidieron adoptarla.

Sin embargo, la alegría duró poco porque cuando la dueña de casa se enteró les prohibió tener a la mascota allí.

Buscan familias que quieran adoptar a un nene de 7 años que vive en la Patagonia

“No la puedo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor, alguna familia que quiera adoptarla que esté por Córdoba. Posta, es un amor”, escribió Paula Chavez en sus stories.

Luego, tal como informó MDZ, la modelo compartió una captura de pantalla del chat que tuvo con la dueña de la casa. “Paula ahí me acaban de pasar esto. Mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro. Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. No lo sé, Paula. Es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”, le manifestó la dueña de la casa.

Evacuaron la Casa Rosada por una amenaza de bomba: un llamado al 911 alertó la presencia de un explosivo

Luego, Paula decidió eliminar esa story pero continuó subiendo otras en las que pide adopción rápida para la cachorra.

“Hola bebita linda, mi amor. Vamos a conseguir una familia que te ame mucho, mucho mucho, ¿sí? Nunca la escuché ladrar”, asegura Paula Chavez mientras acaricia a la perrita, de tamaño mediano y pelo corto de marrón claro.