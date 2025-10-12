La reconocida periodista y conductora Paula Bernini se encuentra pasando unos días en Chubut, donde fue vista en un parador de Puerto Madryn, disfrutando del día soleado.

La comunicadora visitó este sábado la localidad de Puerto Pirámides, y este domingo se la pudo ver paseando por la rambla de Puerto Madryn, donde compartió algunas palabras con gente de la zona que se acercó a saludarla y aprovechó para ver las ballenas desde la costa.

“Estoy muy contenta con el tiempo y con la buena onda de la gente. Ayer hinché por Deportivo Madryn, pero voy a hacer fuerza por la próxima chance en el Reducido”, explicó la conductora en diálogo con ADNSUR.

Asimismo, durante la tarde comenzó una transmisión en vivo Paula Bernini se mostró sorprendida por la retirada del mar, que se extendió unos 200 metros debido a la bajante de la marea.

Por otra parte, se refirió a la llegada de ballenas a la zona que es un fenómeno habitual cada temporada, pero este año se registró un número récord: aproximadamente 2.121 ejemplares arribaron para dar a luz a sus ballenatos.

Durante su recorrido, Paula probó langostinos y platos típicos de la región, al mismo tiempo que conversó con los vecinos de Madryn que se encontraban en la playa.

Actualmente, la periodista continuó disfrutando de su visita a la ciudad y, en este momento, se encuentra recorriendo la feria de artesanos en la costa de Puerto Madryn, donde sigue compartiendo momentos con vecinos y turistas. Por último cerró, mostrando un tradicional baile galés.