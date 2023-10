Patricia Bullrich se mostró confiada para ganar en primera vuelta tras su cierre de campaña

Patricia Bullrich finalizó su campaña presidencial este jueves en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora acompañada por Mauricio Macri, Néstor Grindetti e importantes figuras de la oposición que intentarán dar el batacazo este domingo 22 de octubre.

La ex ministra de Seguridad del anterior gobierno se mostró con confianza de acuerdo al resultado de las elecciones generales en donde tendrá una dura competencia frente a Javier Milei y Sergio Massa.

“Esta es la anteúltima estación, porque la última es el 19 de noviembre ganando el ballotage por la presidencia. O en primera vuelta, quizás”, expresó Bullrich con tranquilidad en cuanto a la chance de salir victoriosa el domingo.

Bullrich anunció que Larreta será su jefe de Gabinete en caso de ganar las elecciones presidenciales

Con el objetivo claro de cara a los próximos días y, en caso de ganar, los años posteriores, la dirigente del PRO sostuvo: "tenemos que sacar al kirchnerismo de raíz porque sino se quedan escondidos en sus guaridas".

Estando en el territorio que alguna vez lideró Martín Insaurralde, Bullrich no se guardó nada y recordó las fotos de la polémica en Marbella, España: “verlo descorchar el champagne en el yate, mientras hay mamás, jubilados y estudiantes desesperados que no les alcanza la plata y no pueden comprar lo más básico que necesitan, es una falta de respeto. Un día del yate de Insaurralde son 7 años de una jubilación”.

En conclusión, la ex funcionaria criticó a Milei asegurando que sus ideas “son peligrosas” y señaló que, si triunfa el domingo o en un eventual ballotage, "el dinero irá para la gente y el Estado tendrá que estar para lo fundamental: los médicos, los maestros, los policías y nuestras Fuerzas Armadas".

Patricia Bullrich tuvo que ser atendida por el SAME después del debate

El que también habló fue el ex presidente Macri con mensajes a Massa y Milei y su armado para gobernar: "De un lado tenemos a Patricia con su coraje, su fuerza y su determinación. ¿Del otro lado qué tenemos? Un ministro y candidato que ya compite por ser el peor ministro de Economía de la historia. La otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen y sin equipo, fácilmente infiltrable que no pueden garantizar ningún cambio", indicó.

“Es un momento histórico. Podemos generar un cambio de era que deje atrás las ideas populistas y kirchneristas que nos trajeron violencia y retroceso. Los argentinos que sueñan con un futuro mejor deberían tenerla fácil. De un lado, está Patricia con su coraje, fuerza y determinación. Acompañada por un equipo técnico de experiencia y de gran capacidad”, resaltó el actual dirigente de la FIFA.