Patria Grande celebró el Día del Niño con juegos y un show musical en el barrio San Cayetano

El espacio socio-cultural Patria Grande celebró este sábado el Día del Niño con actividades recreativas y culturales destinadas a los niños y adolescentes de la zona. La jornada contó con juegos, espectáculos musicales y un momento de encuentro comunitario.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, y la subsecretaria Julieta Miranda, quienes recorrieron el espacio y participaron de las actividades junto a los asistentes.

Patria Grande, inaugurado el 12 de enero de 2019, ofrece distintas propuestas culturales, lúdicas, recreativas y educativas. Actualmente, más de 80 niños y adolescentes participan de manera regular en los talleres y actividades que se organizan en el barrio San Cayetano y sus alrededores.

Durante los festejos, los organizadores prepararon juegos, un espectáculo musical y un compartir con regalos, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Comodoro Turismo y estudiantes de la Universidad y del Instituto Superior de Formación Docente 810. La directora del espacio, Emilse Otermi, señaló: "el objetivo era poder reivindicar el derecho a los juegos para los niños y niñas que asisten habitualmente a nuestro espacio, y trabajando con otras instituciones que nos ayudaron a generar un evento recreativo".

El secretario Rivas destacó la labor de Patria Grande en la comunidad: "estamos felices de participar del cierre de agosto con el Mes de las infancias. Como siempre decimos, Patria Grande en el barrio San Cayetano es un lugar emblemático donde siempre acompañamos desde la gestión. Resaltamos el trabajo que hace todo el equipo encabezado por Emilse Otermi en todo este sector de Comodoro, que requiere mucho la presencia del Estado municipal".

Además, agregó: "es una jornada de juegos, mucho compartir y escucha, recreación. Patria Grande tiene esa particularidad, como el resto de los espacios que acompañamos desde nuestra Secretaría. Agradecemos también a los estudiantes de las tecnicaturas de la Universidad que nos acompañan, y sabemos que en el futuro estarán formando parte de esta estructura sumando desde el lado profesional y trabajando por nuestra ciudad".

Otermi, por su parte, describió el desarrollo de la jornada: "Realizamos una jornada que inició con un compartir y con diversos juegos lúdicos. Agradecemos el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia que siempre nos respalda con cada evento que llevamos adelante y lo hacen posible. También tuvimos espectáculo musical, juegos y regalos que conseguimos a través de la Secretaría de Cultura y Comodoro Turismo".

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro.