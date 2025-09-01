La falta de chapas patente en Argentina se originó por problemas en el suministro de insumos y por la transición del sistema de provisión, que pasó de estar a cargo de la Casa de la Moneda a empresas privadas. Esta situación generó demoras en la entrega desde 2023 y que comenzaran a entregarse patentes de papel de forma provisoria con una validez de 180 días.

Este lunes, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) informó que la distribución de chapas patente físicas para vehículos 0 km ya se encuentra regularizada en todo el territorio nacional.

Desde los registros seccionales se garantiza que, en un plazo máximo de 48 horas, los propietarios recibirán la confirmación de disponibilidad de sus chapas.

Según publica TN, cada ciudadano puede seguir el estado de su trámite a través de la web oficial del organismo, mientras que las fuerzas de seguridad ya cuentan con la notificación correspondiente para reforzar los controles.

Desde el gobierno explicaron que la normalización se alcanzó tras una reforma integral que incluyó la incorporación de proveedores privados mediante licitaciones abiertas, la ampliación de la capacidad logística y un nuevo esquema de distribución que permitió superar los faltantes de patentes que se habían registrado en los últimos años.

MÁS PROVEEDORES

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, recordó que durante 2023 el sistema se había visto colapsado por la crisis económica, las restricciones a las importaciones y la dependencia de un único proveedor estatal.

“Con esta gestión se implementó una reforma de fondo: incorporamos proveedores privados mediante licitaciones, optimizamos la logística y diseñamos un esquema de distribución que puso fin a la falta de chapas”, precisó.

Según datos oficiales, el ajuste del sistema acompaña el repunte del mercado automotor. De hecho, durante el primer semestre de 2025 se marcó un récord en ventas de vehículos 0 km, con los niveles más altos desde 2018.

Autos sin patente: las razones de una imagen que se repite en las calles de Comodoro

“El 90% de los autos nuevos en Comodoro salen sin chapa patente”. La frase, que suena alarmante, pertenece a Facundo Pérez, gerente de ventas de una concesionaria de Comodoro Rivadavia, y describe una realidad que atraviesa a todo el país: el grave faltante de chapas patente para los autos 0 km. Una situación que se arrastra desde 2023 pero que, según el sector, se agravó durante el último trimestre del año pasado y aún no tiene solución.

“La realidad que tenemos en Comodoro es la misma que atraviesa todo el país”, explicó Pérez, en julio de 2025, en diálogo con ADNSUR. “El año pasado, sobre todo desde el segundo semestre de 2024, ya no había más chapas metálicas. Entonces, lo que se empezó a entregar fue una patente provisoria: un papel con letras rojas, que algunos pegan en el parabrisas y otros no”.

En Comodoro Rivadavia, el impacto es directo. “Acá se venden, o mejor dicho, se patentan entre 480 y 500 autos por mes. Y de esos, el 90% sale con la chapa provisoria. Es decir, un papel”, enfatizó. “Antes vos retirabas el auto y ya te ibas con la chapa colocada. Hoy eso ya no existe. El concesionario tiene la obligación de pegar el papel provisorio en el parabrisas y en la luneta trasera”.

El problema no termina en la concesionaria. Muchos usuarios, según relató, retiran ese papel por cuestiones estéticas, por olvido o por desgaste. “Ves muchos autos que directamente circulan sin nada, ni chapa ni papel. Eso ya corre por cuenta del cliente. Nosotros cumplimos con la entrega, pero después no hay controles muy estrictos en la calle, así que la gente circula igual”.