El gobernador Rolando Figueroa firmó este viernes el decreto 198/2025, que prorroga por un año el Estado de Emergencia Ígnea en todo el territorio de Neuquén. La decisión se tomó tras el avance del incendio en el Valle Magdalena, dentro del Parque Nacional Lanín, uno de los más devastadores de los últimos años. La medida permitirá reforzar las acciones de prevención y combate del fuego en la provincia.

El decreto establece la creación del Comité de Emergencia Ígnea, que coordinará el trabajo de los ministerios de Seguridad, Jefatura de Gabinete, Economía y Producción, y Trabajo. Su función será determinar prioridades y articular estrategias para mitigar los incendios y recuperar las zonas afectadas. La emergencia anterior, declarada en marzo de 2024, estaba a punto de vencer, pero la crisis actual obligó a una extensión inmediata.

La lucha contra el fuego: 850 brigadistas en terreno

Mientras el gobierno define medidas administrativas, el fuego sigue fuera de control. El incendio de Valle Magdalena ya consumió miles de hectáreas y amenaza con expandirse a sectores críticos de la provincia. En Quillén y Las Caballadas, cerca de Aluminé, brigadistas trabajan sin descanso para frenar su avance.

El director provincial de Manejo del Fuego, John Cuiñas, advirtió que el fuego se acerca peligrosamente a los bosques implantados de Corfone, aunque por el momento las llamas no han llegado a la zona industrial. "Esperamos que no pase, pero las condiciones climáticas no ayudan", indicó.

En el operativo participan 850 personas, con equipos de agua, motobombas y mangueras. Por aire, helicópteros y aviones hidrantes, incluidos dos anfibios que cargan agua del lago Quillén, intentan contener las llamas.

Las condiciones climáticas dificultan el control del incendio. "El viento y las altas temperaturas nos juegan en contra", reconoció Cuiñas. "Ayer, al mediodía, el viento avivó el fuego, pero por suerte la faja cortafuego que hicimos hace cinco días logró contener su avance".

El Comité Operativo reiteró que la prioridad es proteger las comunidades cercanas, reforzando el trabajo en zonas habitadas para evitar evacuaciones masivas.