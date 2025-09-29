Con la firma de Jorge Moreno, en carácter de apoderado, la empresa local aclara que el valor de $5.066 por kilómetro ofrecido en la licitación para continuar como concesionaria del servicio de transporte “resulta de dividir la totalidad de los costos operativos mensuales por los kilómetros recorridos”.

Sobre el mismo tema, añade que al comparar esta oferta contra la del grupo MR, representa “un ahorro de aproximadamente trescientos millones de pesos ($300.000.000) mensuales para la Municipalidad de Comodoro Rivadavia”, en concepto de “subsidios y/o aumento de boleto, que terminará repercutiendo en el bolsillo de todos los comodorenses”.

MR destacó que su oferta es con colectivos 0 km y advirtió que Patagonia Argentina cotizó más bajo con unidades usadas

Además, añade que la oferta presentada por Patagonia Argentina “contiene el compromiso de incorporación de cuarenta (40) unidades cero kilómetros y la renovación progresiva del parque automotor”.

El comunicado advierte que “Patagonia Argentina SRL articulará dentro del expediente licitatorio todos los medios legales para hacer valer todos los derechos que le asisten y que también terminan beneficiando a todos los ciudadanos de Comodoro Rivadavia”.

¿QUÉ HABÍA DICHO MR?

Raúl Sosa, gerente del Grupo MR, cuestionó que Patagonia Argentina haya dado por ganada la licitación del transporte en Comodoro antes de que la comisión evaluadora se expida. “Fue prematuro y opaco el proceso administrativo”, afirmó en diálogo con Actualidad 2.0.

Sosa subrayó que mientras Patagonia Argentina presentó una flota de 125 colectivos usados —de los cuales 70 superan los 10 años permitidos por el pliego—, la propuesta de MR contempla 100 unidades 0 km equipadas con aire acondicionado, calefacción, cámaras de seguridad y 14 de ellas con rampas para personas con movilidad reducida.

Licitación del transporte en Comodoro: el Municipio baja la tensión tras la observación presentada por MR

“Obviamente, con vehículos antiguos y amortizados el costo es más bajo, pero la calidad del servicio cambia radicalmente”, planteó el referente de MR.

UN SEGUNDO COMPETIDOR, POR PRIMERA VEZ, DESDE 2001

El proceso de licitación del transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia abrió un escenario inédito en los últimos 24 años: dos empresas pugnan por quedarse con el servicio urbano.

Desde 2001, cuando comenzó a operar Patagonia Argentina SRL, no se había registrado competencia en este rubro. En esta oportunidad, la compañía local deberá medirse con Grupo MR SRL, una firma oriunda de San Luis que se presentó como oferente.

Se abrió el sobre número dos en la licitación del transporte de Comodoro y hay polémica

El pliego de condiciones elaborado por el municipio habilita la posibilidad de que una sola empresa se quede con la totalidad de los recorridos o de que la prestación se divida en dos grupos. En este último caso, cada compañía asumiría una parte del esquema urbano.

Un nuevo jugador en escena

Grupo MR SRL es una empresa con sede en Villa Mercedes, San Luis. Según explicó su gerente, Raúl Sosa, la compañía presta servicios urbanos en esa ciudad, así como recorridos suburbanos e interurbanos en distintos puntos de la provincia. También cuenta con unidades de larga distancia y una división destinada al turismo nacional e internacional.

