Las autoridades informaron que, además de las intensas nevadas y la acumulación de hielo, la región también se ve afectada por ráfagas de viento de gran intensidad.

Personal de Vialidad Nacional continúa trabajando en el lugar con el objetivo de despejar la ruta y habilitar nuevamente el tránsito. Sin embargo, por el momento no se dispone de un horario estimado para la reapertura del paso.

Se espera que alrededor de las 10 de la mañana se emita un nuevo parte oficial con información actualizada sobre la evolución de las condiciones climáticas y del camino.

Se aconseja a quienes planean utilizar este paso fronterizo que consulten el estado de las rutas antes de iniciar su viaje. Para obtener información actualizada, se puede ingresar al sitio web de Vialidad Nacional o contactar a su centro de atención al usuario.