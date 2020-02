CHINA - En los últimos días, China volvió a ser noticia con una nueva tendencia impulsada por jóvenes veganos: el paseo de lechugas atadas con collar y correa como si se tratase de una mascota

En las redes sociales se difundieron cientos de imágenes de jóvenes paseando verduras por las calles. Algunos argumentan que “pueden transferir sus pensamientos negativos a la verdura sin afectarla como por ahí pasaría con una mascota”.

Según afirmaron algunos protagonistas, esta rara y nueva modalidad, sería para “huir de la depresión y de la soledad”.

“Pasear lechugas en vez de perros tiene muchas ventajas”, aseguran quienes practican esta actividad. “Las verduras son mejores que los perros ya que no ladran y no empiezan peleas con otras verduras. No necesitan alimentación y no dejan sus ’regalos’ en las veredas” enumeran los defensores de esta tendencia.

Consultados sobre qué pasa con el vegetal una vez que terminan el recorrido por las calles del gigante asiático, sostienen que en caso que la lechuga solo haya sufrido “algún raspón, lo lavo un poquito y entra en el menú de la cena".