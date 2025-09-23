Parque Industrial de Neuquén: obras de electrificación abren camino a 8.000 nuevos empleos

Un avance histórico para el Parque Industrial de Neuquén se concretó con la electrificación de la zona Z1, un sector de 240 hectáreas que alberga al 25% de las firmas radicadas en el parque. La obra, desarrollada bajo un modelo de articulación público-privada, permitirá ampliar la capacidad instalada, atraer nuevas inversiones y reforzar la competitividad de las industrias locales. Se prevé que este impulso genere 8.000 nuevos empleos directos.

Articulación público-privada y eficiencia en la obra

La electrificación del Z1 se realizó gracias a un acuerdo entre la provincia, las empresas privadas y la Cooperativa Eléctrica CALF, que proveyó el montaje electromecánico. El proyecto demandó una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos, con un ahorro de aproximadamente 200.000 dólares respecto del presupuesto original, que se destinará a la red de distribución de agua.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó la planificación de nuevos parques industriales y la importancia de entregar lotes con servicios completos, evitando que los empresarios deban encargarse de esa infraestructura. Por su parte, el subsecretario de Industria, Hipólito Salvatori, detalló que en el Z1 hay 35 empresas, de las cuales 16 ya están consolidadas y el resto comenzará a invertir tras la electrificación.

Beneficios para la comunidad empresarial y la región

La obra contempla la instalación de más de 400 luminarias de alumbrado público y una potencia total de 4 MW para abastecer a las empresas del sector. Además, incluye la plataforma logística y el centro de ruptura de cargas único en la Norpatagonia, fortaleciendo la conectividad y la competitividad de la región.

El proyecto comenzó en 2019, sufrió paralizaciones y fue retomado por la actual gestión, completando la obra civil en 78 días, mucho antes de los 140 previstos. La coordinación entre CAPIN, el gobierno provincial y las empresas privadas fue clave para cumplir con los plazos y garantizar una ejecución eficiente.

El Parque Industrial de Neuquén ocupa 940 hectáreas, equivalente al 7,35% de la ciudad, y alberga 340 empresas que generan empleo y valor agregado. La electrificación del Z1 permitirá duplicar la cantidad de empresas en ese sector y representa un hito esperado por la comunidad empresarial, consolidando a Neuquén como un polo industrial competitivo y atractivo para nuevas inversiones.