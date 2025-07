Desde las 14:00 horas del pasado lunes 14 de julio, los usuarios del transporte público entre Rada Tilly y Comodoro Rivadavia enfrentan una paralización total de los servicios de colectivos debido a una medida de fuerza convocada por los choferes de la empresa Expreso Rada Tilly.

La retención de servicios se debe a la falta de pago de los salarios correspondientes, situación que generó un profundo malestar y preocupación entre los trabajadores, quienes aseguran no haber recibido sus haberes y verse en serias dificultades para afrontar gastos básicos como alquileres, alimentación y otros compromisos esenciales.

La crisis en el transporte de pasajeros en Rada Tilly se agudizó luego de que la empresa anunciara a través de sus redes sociales, y no mediante comunicación directa con sus empleados, la imposibilidad económica para afrontar el pago de sueldos. Aunque los aguinaldos fueron abonados previamente, el depósito del salario mensual todavía no se realizó, debido a problemas relacionados con la gestión de los subsidios estatales que reciben las empresas de transporte para sostener su operatividad. La falta de diálogo entre la compañía y los trabajadores agravó el conflicto y derivó en la retención total del servicio desde el lunes a la tarde

UN PARO QUE AFECTA A LOS USUARIOS DE COMODORO Y RADA TILLY

Este martes, el referente regional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Alejandro Quinteros, brindó un panorama detallado en diálogo con el programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV. Según explicó, la medida de fuerza comenzó como una retención parcial el viernes anterior, fecha en que los sueldos ya estaban impagos, pero progresivamente se fue endureciendo hasta llegar al paro total actual ante la persistencia del incumplimiento salarial.

“El anuncio de la empresa de que no tiene la plata para pagar los salarios llegó por Facebook, no hubo una comunicación formal con los trabajadores. Eso generó mucha indignación y preocupación”, indicó Quinteros. En este contexto, subrayó además el carácter urgente que tiene el pago de las remuneraciones en esta época del mes, debido a los compromisos que deben afrontar los empleados, entre ellos los alquileres y la compra de alimentos. “El vaso se rebalsó y la gente no puede seguir esperando indefinidamente”, enfatizó el dirigente sindical.

Respecto a la modalidad del paro, Quinteros aclaró que la medida es total y ningún colectivo salió a prestar servicio desde el inicio del mismo. “En un principio se consultó con algunos compañeros si querían salir a trabajar pese a la falta de pago, pero a partir de hoy ya no corresponde; no hay servicio y todos están en retención”, detalló. Asimismo, resaltó que por el momento no existen canales abiertos de diálogo con la empresa, por lo que la solución depende de que la compañía efectúe los pagos correspondientes y mejore su gestión administrativa y financiera.

SUBSIDIOS Y DISPARIDADES REGIONALES: ¿CUÁL ES LA COMPARACIÓN CON EL TRANSPORTE DE COMODORO?

La falta de pago de salarios y la crisis generada en la empresa Expreso Rada Tilly parecen estar estrechamente vinculadas con la demora o insuficiencia en la recepción de subsidios estatales destinados a sostener el transporte público. Sin embargo, esta problem��tica no es exclusiva de Rada Tilly ni de esta compañía en particular.

De acuerdo a lo que señaló Quinteros, en la región desde Ushuaia hasta diferentes puntos de la Patagonia, las dificultades para asegurar el flujo regular de fondos impactan sobre la operatoria de las empresas y el cobro puntual de los sueldos a los empleados.

Una diferencia importante, remarcó el referente de la UTA, es que en Comodoro Rivadavia la empresa Patagonia Argentina logró establecer un diálogo con los sindicatos para resolver el pago del aguinaldo que estaba atrasado, acordando incluso una prórroga para cumplir con dicho compromiso, lo que permitió evitar la medida de fuerza en ese lugar. En contraste, en Rada Tilly no hubo tal diálogo ni compromisos formales, lo que agravó la conflictividad y llevó a la paralización total del servicio.

“El aguinaldo se pagó antes, y quizás las autoridades de la empresa tomaron ese dinero para afrontar esa obligación sabiendo que es menor que los sueldos mensuales, y lamentablemente los salarios quedaron sin abonar”, explicó el referente de la UTA. También subrayó que, aunque los subsidios son un factor definitorio en esta crisis, existen responsabilidades empresariales en la planificación y la administración de las finanzas para garantizar que los trabajadores puedan percibir sus pagos en tiempo y forma.

Finalmente, Quinteros anunció que la UTA espera hasta el mediodía de este martes 15 de julio para ver si la empresa logra destrabar la situación y efectuar el pago de los salarios adeudados, aunque advirtió que hasta ahora el servicio público de colectivos en Rada Tilly permanece paralizado y los trabajadores continúan con la retención.

“Pedimos las disculpas correspondientes a muchos usuarios, trabajadores que hoy no van a tener transporte, sepan entender que también como trabajadores nuestros compañeros necesitan su salario, necesitan continuar como todos y no están teniendo obviamente el sueldo durante todos los meses”, cerró.

El paro total de colectivos en Rada Tilly deja a cientos de usuarios sin una alternativa de transporte para movilizarse hacia Comodoro Rivadavia y viceversa, afectando no solo la rutina diaria de vecinos y estudiantes, sino también la economía local y regional. La medida, aunque legítima desde el punto de vista laboral, evidencia una crisis profunda en el sistema de transporte público de la región, que requiere atención y soluciones urgentes por parte de las autoridades.