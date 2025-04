El jueves 10 de abril se llevará a cabo el tercer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el gobierno de Javier Milei.

La medida tiene por objetivo paralizar la mayor cantidad de actividades en todo el país. Hasta el momento, se verán afectados los bancos, aeropuertos (con 267 vuelos cancelados), recolección de residuos, educación y toda la administración pública nacional.

En Comodoro Rivadavia , cómo se verán afectados los servicios y las actividades:

🔹COMERCIOS

Desde el Centro de Empleados de Comercio(CEC), Leo Forte, indicó a ADNSUR que el gremio adhiere a la medida de fuerza nacional. Sin embargo, explicó “este es un paro nacional que lo convoca la CGT, por lo que nosotros le damos libre albedrío a la gente que quiera adherirse. Desde ya, el día no trabajado es un día no cobrado, por eso seguramente se les descuenta a quien haga el paro”.

Protestas en Comodoro: ATE se suma al paro general convocado por la CGT

Y aclaró que el empleador no puede aplicar ninguna sanción que vaya más allá del descuento del día no trabajado. “El compañero que quiera parar tiene todo nuestro apoyo. No le pueden quitar el presentimos ni ningún otro tipo de medida”, agregó el gremialista.

En el contexto económico actual, reconoció Forte, la posibilidad de sufrir el descuento del día puede ser una condición que disminuya la adhesión de los empleados de los comercios locales. “A los compañeros les cuesta mucho llegar a fin de mes, es preocupante. Va a ser difícil que puedan afrontar también el descuento de un día de trabajo”, remarcó.

Paro de la CGT: entre reprogramaciones y cancelaciones, cerca de 270 vuelos se verán afectados

🔹COLECTIVOS

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández, confirmó también la adhesión del gremio que nuclea a los trabajadores del volante de todo el país.

Sin embargo, al estar en pleno conflicto salarial que derivó en una huelga que fue frenada por la Secretaría de Trabajo al dictar la conciliación obligatoria, no pueden tomar medidas que interfieran en esas tratativas. En caso contrario, se prevén sanciones para el sindicato que no acate lo establecido por la ley.

Por lo tanto, no podrán llevar adelante ningún tipo de suspensión de los servicios, y los colectivos funcionarán en forma normal.

Los trabajadores no docentes universitarios se suman al paro general de la CGT

Mientras tanto, los sindicatos ferroviarios y los metrodelegados del subte porteño se sumarán al paro, por lo que no habrá trenes ni subtes en funcionamiento durante todo el jueves.

🔹BANCOS

La Asociación Bancaria (BA) confirmó su adhesión a la convocatoria y por ende, no habrá atención presencial en ninguna entidad, pública ni privada. Solo se podrán realizar operaciones a través del home banking.

🔹 VUELOS

Aerolíneas Argentinas anunció en las últimas horas que 270 vuelos se verán afectados, con cambios de fecha y cancelaciones, debido a la adhesión de los gremios aeronáuticos a la medida de fuerza del jueves 10 de abril.

Paro general del 10 de abril: ¿Se cancela el pago del bono a jubilados de ANSES?

Se espera la cancelación de 267 vuelos y la reprogramación de otros 26, lo que impactaría en los planes de viaje de más de 40 mil pasajeros.

Entre los gremios que confirmaron su adhesión están la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección a la Aeronavegación (Atepsa).

🔹ADMINISTRACIÓN NACIONAL

La UPCN y la ATE se sumarán al paro, lo que implicará la suspensión de actividades en organismos estatales, oficinas públicas, municipios y hospitales.

Por el paro del jueves, la Legislatura reprograma la sesión para el martes 15 de abril

En Chubut, la Asociación Gremial Médica del Chubut (AGREMECH) informó que no adherirá a la medida de paro. La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria luego del anuncio del Ejecutivo chubutense sobre la duplicación del monto de las horas de guardia y otros ítems del convenio colectivo de trabajo, lo que desactivo el paro de médicos previsto para los días 9,10 y 11 de abril.

🔹EDUCACIÓN

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) así como la Conadu, confirmaron su participación. Esto afectará tanto al nivel inicial como universitario. En escuelas privadas, el funcionamiento dependerá de la disponibilidad de transporte.

En Chubut, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), confirmaron su adhesión al paro de 36 horas del CGT. En Comodoro, el miércoles 9 de abril, habrá una asamblea previa al paro en inmediaciones de la plaza de la escuela 83.

Neuquén: quiénes se suman al paro general de la CGT

🔹SALUD

Trabajadores de la salud pública en la Provincial del Chubut habían anunciado un paro debido a demandas salariales y laborales no resueltas, incluyendo bajos salarios base y de guardia, además del impacto del impuesto a las ganancias.

Un comunicado del gobierno provincial sugirió un acuerdo, lo cual fue negado por el gremio médico, que insistió en que sus demandas no habían sido satisfechas y que el supuesto aumento era insignificante. Tras la imposición de la conciliación obligatoria, el paro fue suspendido temporalmente.

En medio de los fuertes vientos, un corte de luz afecta a 15 barrios de Comodoro