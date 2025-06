Paro docente en Río Negro: Unter convocó una huelga de 48 horas y el gobierno descontará los días

Este martes 17 y miércoles 18 de junio no se dictarán clases en las escuelas públicas de la provincia de Río Negro debido a un paro de 48 horas impulsado por el gremio docente Unter. La medida fue ratificada luego de que el sindicato rechazara la última oferta salarial presentada por el gobierno provincial en la reunión paritaria de la semana pasada. Además, se anunció una movilización provincial con destino a la ciudad de Viedma.

Por su parte, el Ministerio de Educación de Río Negro informó que no habrá una nueva instancia de negociación "mientras continúen las acciones gremiales" y confirmó que se mantendrá el sistema habitual de descuentos: "todo día no trabajado será descontado".

En un comunicado oficial, desde el gobierno indicaron que “las sumas ofrecidas superan ampliamente los índices inflacionarios conocidos en el día de ayer, por lo que los salarios le ganan a la inflación tanto en lo que va del año como en el cálculo interanual”.

La propuesta salarial que fue rechazada por Unter contemplaba el pago de un bono extraordinario de 40.000 pesos, que se abonaría a través de planilla complementaria el viernes 27 de junio. También incluía montos fijos no remunerativos para los sueldos de julio y agosto, escalonados según la antigüedad: 30.000, 35.000 y 40.000 pesos en julio; y 20.000, 25.000 y 30.000 pesos en agosto, también por agente, no bonificables ni incorporables al salario.

Silvana Inostroza, secretaria general de Unter, calificó la propuesta como “irrisoria” y sostuvo que “no contempla la inflación acumulada en los meses anteriores”.

La referente también criticó que el bono no se incorpora al salario ni contempla la carga laboral: “Nos ofrecieron 40.000 pesos por única vez y por agente. Eso significa que quien trabaja doble turno cobraría lo mismo que quien trabaja un solo turno, y alguien con 20 años de antigüedad recibiría lo mismo que quien recién se inicia”, expresó.

La dirigente también cuestionó el esquema de incrementos sin porcentajes y su impacto negativo en el salario docente. “El aumento no es porcentual, sino por agente. Eso deteriora nuestro salario y, al ser no bonificable, no alcanza a jubilados y jubiladas”, señaló. En comparación con acuerdos anteriores, remarcó: “En febrero aceptamos una propuesta que combinaba suma fija con porcentajes por cargo. Esta vez, eso no está contemplado”.

Con información de Diario Río Negro