La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevó adelante este jueves asambleas y medidas de fuerza en reclamo por retrasos salariales y paritarias pendientes con Aerolíneas Argentinas. La protesta se desarrolló entre las 16 y las 20 horas en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que provocó demoras generalizadas y posibles cancelaciones en los vuelos de todo el país.

Desde el gremio explicaron que la medida responde a los “reiterados y sistemáticos incumplimientos del convenio colectivo de trabajo”, además de manifestar su rechazo al “proceso desregulatorio” impulsado por el Gobierno nacional, que —según los pilotos— “impacta directamente en las condiciones laborales del sector”.

La respuesta de Aerolíneas Argentinas

La compañía estatal lamentó las medidas, señalando que se producen en un contexto en el que Aerolíneas logró revertir una década y media de pérdidas operativas y dependencia de fondos públicos. “Este proceso virtuoso, que otorga sustentabilidad a la empresa, requiere del acompañamiento de los gremios y no de medidas que atentan contra su desarrollo”, expresaron en un comunicado.

Según estimaciones oficiales, el paro de APLA afectó unos 95 vuelos en todo el país, con un impacto directo sobre más de 12.000 pasajeros que tenían previsto viajar en la antesala del fin de semana largo.

Cómo afectó a los vuelos de Neuquén

En Neuquén capital, los vuelos programados para este jueves sufrieron reprogramaciones y demoras, principalmente en los servicios con destino y origen en Buenos Aires. Desde Aerolíneas Argentinas informaron que el vuelo AR1654, previsto para las 16:55 desde Aeroparque hacia Neuquén, partió con retraso de más de una hora.

Asimismo, los vuelos AR1655 (Neuquén–Ezeiza, 19:35) y AR1657 (Neuquén–Aeroparque, 23:15) también fueron reprogramados, aunque sin cancelaciones totales.

El aeropuerto Juan Domingo Perón operó con normalidad durante la mañana, pero el mayor impacto se concentró en la franja vespertina, cuando se realizaron las asambleas gremiales.

Situación en Río Negro

En San Carlos de Bariloche, Aerolíneas Argentinas no reportó cancelaciones ni demoras significativas, por lo que los vuelos programados desde y hacia el aeropuerto Teniente Luis Candelaria se desarrollaron según el cronograma habitual.

Sin embargo, desde la empresa no descartaron posibles reprogramaciones en vuelos de conexión durante la jornada del viernes, en función del reordenamiento operativo posterior al paro.