Los docentes universitarios convocaron a un paro de 48 horas que se iniciará este martes 22 y se extenderá durante la jornada del miércoles.

“La medida es pidiendo la apertura de la paritaria salarial, porque el Gobierno cerró la paritaria en octubre y no nos convocó más. No nos contesta los pedidos de reunión. El reclamo central es que nuestros salarios han quedado terriblemente atrás con respecto a la inflación”, explicó Verónica Botto, secretaria adjunta de CONADU, en diálogo con ADNSUR.

Botto señaló que, después de conocerse la inflación de marzo, se acrecentó aún más la distancia entre sus salarios y el costo de vida.

“Perdimos un 34% de poder adquisitivo, un tercio de nuestro salario ha desaparecido. En total, en estos 16 meses perdimos unos cinco salarios y medio. Es una caída impactante”, agregó.

La secretaria adjunta de CONADU, una de las dos federaciones que convocan a la medida de fuerza, planteó: “Sé que no somos el único colectivo que se ha visto perjudicado por este gobierno, pero los trabajadores del Estado fuimos y somos los más perjudicados, y entre ellos los docentes universitarios pareciera que nos llevamos algún tipo de premio.”.

A un año de la multitudinaria marcha a favor de la educación universitaria pública, que se replicó en ciudades de todo el país, los problemas siguen siendo similares. “Muchas personas pensaron en ese momento que estaba resuelto por lo menos parcialmente el tema presupuestario, y no es así. Seguimos sin presupuesto para lo que es funcionamiento, seguimos con el presupuesto 2022 reconducido”, explicó Botto.

SIN PANORAMA DE RESOLUCIÓN

El conflicto parece no tener vías de resolución, ya que no hay canales de diálogo abiertos con el Gobierno. “El año pasado nos recibió la ministra Pettovello en mayo, y esa fue la última vez que hablamos con ella. En su momento dijo que teníamos razón, pero que no nos podía hacer una oferta porque el ministro de Economía estaba de viaje. Esa fue la última vez que nos pudimos reunir con ella”, señala la representante gremial.

Luego siguieron algunos encuentros con el subsecretario de Políticas Universitarias, pero las conversaciones se cortaron en octubre. “No nos contestan, no nos llaman, hemos hecho medidas adelante del Palacio Sarmiento, pero no tenemos ningún tipo de respuesta. En marzo nos dieron un retroactivo de enero y un poquito de febrero, que no alcanza el 2,4% y queda mucho más abajo hasta de la inflación del último mes”, remarcó.

Sobre los salarios de los trabajadores, detalló: “Un cargo inicial de docente sin antigüedad en este momento está en $200.000, una cosa de 10 horas por semana. El máximo de dedicación exclusiva es 40 horas. Una persona que tiene que tener un título universitario, y depende de dónde estés dando, necesitás posgrados y demás, está por debajo del millón de pesos”