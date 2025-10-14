Este martes 14 de octubre no hay clases en las escuelas públicas de todo el país debido al paro nacional docente convocado por CTERA, que se extenderá por 24 horas. La medida incluye una movilización central en Buenos Aires, donde los gremios se concentrarán frente al Congreso de la Nación bajo la consigna “La escuela enseña y construye esperanza”.

El reclamo principal es la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional docente, junto con la exigencia de restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado este año. Desde las 10 de la mañana, docentes de todo el país marcharán por el centro porteño y se espera un importante operativo de seguridad y desvíos de tránsito en las zonas de Callao, Entre Ríos y Rivadavia.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”, expresó Sonia Alesso, secretaria general del gremio.

En Chubut, la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATECH) confirmó su adhesión a la medida a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Es una respuesta colectiva frente al ajuste, el deterioro salarial y la falta de diálogo del Gobierno provincial”, explicó a Carlos Magno, secretario general de ATECh.

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense —integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA— confirmó su adhesión. Lo mismo hicieron los sindicatos docentes de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Jujuy, Santa Cruz, La Rioja y Tierra del Fuego, entre otras provincias.

Los reclamos de CTERA incluyen:

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La convocatoria a paritarias nacionales.

La restitución del FONID y el pago de sumas adeudadas.

Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura.

Mejoras salariales y laborales.

Defensa de los derechos previsionales docentes.

Además, el gremio rechazó el Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno de Javier Milei, al que calificó como “un ataque directo a la educación pública”. El proyecto elimina la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en educación, vigente desde 2006, y fija $4,8 billones para las universidades nacionales, cifra que los gremios consideran insuficiente. Dolor y conmoción en Comodoro: murió Pablo Ríos, reconocido médico del Hospital Regional

Con la consigna “La escuela enseña y construye esperanza”, CTERA busca visibilizar el reclamo de miles de docentes en todo el país que denuncian ajuste, desfinanciamiento y pérdida salarial en el sistema educativo argentino.