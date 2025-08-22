Los conflictos laborales en el sector aéreo se intensificaron en los últimos meses en Argentina. Los trabajadores de diferentes gremios reclaman mejoras salariales y condiciones de trabajo, lo que generó una serie de medidas de fuerza que impactan en los vuelos.

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció una serie de medidas de fuerza que complicarán vuelos desde este viernes 22 de agosto.

“Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentado el día 13/08, con fecha de inicio el viernes 22/08”, informaron desde el sindicato que nuclea a los controladores aéreos del país.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Por otra parte, agregaron que “habiéndose agotado los plazos establecidos en el Decreto 272/06, y habiendo nuestra organización actuado con responsabilidad institucional en cada una de las instancias administrativas y legales disponibles, informamos que continuaremos con el plan de lucha oportunamente presentado, en defensa de los derechos de los trabajadores y con el objetivo de alcanzar una justa y necesaria recomposición salarial”.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

CUÁLES SERÁN LOS VUELOS AFECTADOS EN COMODORO RIVADAVIA

Según pudo conocer ADNSUR, los siguientes vuelos de Aerolíneas Argentinas que tienen origen o destino en Comodoro Rivadavia podrían verse afectados por las medidas de fuerza:

Viernes 22 de agosto: AR1829 y AR1835

AR1829 y AR1835 Domingo 24 de agosto: AR1835

AR1835 Martes 26 de agosto: AR1823 y AR1829

AR1823 y AR1829 Jueves 28 de agosto: AR1829 y AR1835

Los pasajeros en Comodoro Rivadavia, en los próximos días, podrían enfrentar diversos inconvenientes debido a las medidas de fuerza anunciadas. En primer lugar, es probable que algunos de los vuelos programados por Aerolíneas Argentinas con origen o destino en esa ciudad se vean cancelados o sufran retrasos significativos. Esto generaría incertidumbre y frustración entre los pasajeros, quienes podrían ver alterados sus planes de viaje. Además, los pasajeros que logren abordar los vuelos podrían enfrentar demoras en los aeropuertos.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Desde el sindicato aclararon que las medidas afectarán solamente los despegues de las aeronaves, mientras que los aterrizajes se desarrollarán con normalidad.

“La medida legítima solo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. No se recibirán ni se transmitirán planes de vuelo en los horarios publicados”, señalaron desde el gremio.