Paro de controladores aéreos: el Gobierno exige garantizar el 45 % de los vuelos

El Gobierno nacional informó hoy, a través de un comunicado, que frente al paro convocado para mañana por los Controladores Aéreos, en el marco de su plan gremial, el servicio de navegación aérea es considerado “esencial” y debe garantizarse en al menos un 45%.

La medida fue impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en medio de un extenso conflicto salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Aunque el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria semanas atrás, las paritarias no avanzaron. El sindicato rechaza la propuesta oficial, que contempla un incremento del 1% mensual, y exige una “oferta salarial digna” para levantar las medidas de fuerza.

“En función a la proximidad del desarrollo de la tercera jornada de paro de los controladores aéreos, a realizarse durante el martes 26 de agosto de 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00, se recuerda que los servicios de navegación aérea son un servicio esencial establecido por ley y que se debe prestar un servicio mínimo del 45% de la operación aérea contemplada”, sostiene el comunicado difundido esta tarde por la Secretaría de Transporte de la Nación.

Agrega que “el cumplimiento del servicio esencial será fiscalizado por la ANAC en todos los aeropuertos del país con inspectores de las direcciones de Inspección de Navegación Aérea, Transporte Aerocomercial e Infraestructura y Servicios Aeroportuarios. El organismo vigilará el cumplimiento efectivo de la normativa con el objetivo de garantizar el porcentaje mínimo de operaciones estipulado, prevenir situaciones que comprometan la seguridad operacional y asegurar la continuidad del sistema aéreo ante eventuales intentos de paralización total”.

Y sostiene que, “en caso de constatar incumplimientos, la autoridad aeronáutica podrá labrar actas de infracción a la empresa y definir las sanciones aplicables conforme a la normativa vigente, que podrán ser multas económicas o una eventual inhabilitación de la concesión”.

“Asimismo -añade-, la ANAC, en su carácter de autoridad aeronáutica, podrá labrar actas de infracción a los titulares de licencias, es decir, a los controladores en cuanto tales, por eventuales incumplimientos, transgresiones o por conductas que pudieran afectar la seguridad operacional”.

Hasta el momento, los paros realizados por el gremio (ATEPSA) liderado por Paola Barritta ya llevan cancelados más de 170 vuelos, y más de 250 reprogramados, perjudicando la vida a más de 44 mil pasajeros.

A su vez, desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), se evalúa realizar denuncias formales para activar sanciones económicas. Considera efectuar reclamos por daños económicos, “reservándose acciones judiciales ante la afectación al sistema aerocomercial, se analizan vías administrativas y legales”.

Advierten que “se podrían llevar adelante multas millonarias por el impacto operativo y financiero de las medidas gremiales, que afectan conectividad y seguridad aérea”.

“EANA mantiene un monitoreo legal y operativo activo, reservándose el derecho de avanzar con medidas legales adicionales si persiste el incumplimiento”, concluyen.

El paro de controladores aéreos volvió a golpear con fuerza este domingo al sistema aerocomercial argentino. Según estimaciones oficiales y de las compañías aéreas, casi 19.000 pasajeros se vieron afectados ayer por cancelaciones y reprogramaciones que alteraron la operatoria de los principales aeropuertos del país.

Las aerolíneas de cabotaje fueron las más perjudicadas, ya que concentran gran parte de sus operaciones en los horarios coincidentes con la protesta. En cambio, las compañías internacionales lograron reubicar vuelos en franjas alternativas, reduciendo el impacto en sus cronogramas.

Cómo sigue el cronograma de paros

ATEPSA adelantó que continuará con el plan de acción durante esta semana. Las próximas restricciones a los despegues se aplicarán en los siguientes días y horarios:

Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: de 13 a 16.

Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22 (última jornada del ciclo anunciado).

Las medidas excluyen a los vuelos sanitarios, humanitarios y a los servicios de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR).

Impacto en los usuarios

La afectación sobre los pasajeros varía según la duración de las franjas de restricción. En cada jornada, se concentran demoras prolongadas en tierra y cancelaciones preventivas, que derivan en reprogramaciones masivas.

Desde las aerolíneas señalaron que trabajan en coordinación con EANA para minimizar el perjuicio a los pasajeros, aunque advirtieron que las alteraciones continuarán mientras no haya un acuerdo.