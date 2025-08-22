Paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas reprograma 43 vuelos, cancela 28 y hay 8.000 pasajeros afectados

En medio de un nuevo conflicto gremial, el sistema aerocomercial argentino enfrenta una jornada marcada por reprogramaciones, cancelaciones y miles de pasajeros afectados. La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que representa a los controladores aéreos del país, anunció un paro que comenzó este viernes 22 de agosto y se extenderá en los próximos días.

“Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentado el día 13/08, con fecha de inicio el viernes 22/08”, informaron desde ATEPSA.

Además, señalaron que “habiéndose agotado los plazos establecidos en el Decreto 272/06, y habiendo nuestra organización actuado con responsabilidad institucional en cada una de las instancias administrativas y legales disponibles, informamos que continuaremos con el plan de lucha oportunamente presentado, en defensa de los derechos de los trabajadores y con el objetivo de alcanzar una justa y necesaria recomposición salarial”.

La situación genera importantes complicaciones en la operatoria de vuelos, incluso en aeropuertos regionales como el de Comodoro Rivadavia, donde ya se anticipan los servicios más vulnerables a las demoras y cancelaciones. En respuesta, Aerolíneas Argentinas emitió un comunicado en el que detalla cómo impacta esta protesta en su programación.

Frente a este escenario, Aerolíneas Argentinas informó este viernes que se vio obligada a reprogramar 43 vuelos y cancelar otros 28 como consecuencia del paro escalonado que llevan adelante los controladores aéreos en todo el país. La medida afecta a más de 8.000 pasajeros, quienes podrían sufrir demoras, cambios de horario o directamente la cancelación de sus vuelos.

El conflicto se desarrolla en franjas horarias específicas, establecidas en dos ventanas clave: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 durante este 22 de agosto. Según comunicó la aerolínea, estas protestas dificultan la operación normal de partidas y arribos, especialmente en horarios pico.

Desde la compañía lamentaron los inconvenientes y aseguraron que se está trabajando para minimizar el impacto, sobre todo durante la franja nocturna. Además, detallaron que los pasajeros recibirán notificaciones por correo electrónico, usando la dirección registrada en la reserva, y reiteraron su compromiso con ofrecer un servicio seguro, puntual y confiable, aún en circunstancias excepcionales como esta.

CUÁLES SERÁN LOS VUELOS AFECTADOS EN COMODORO RIVADAVIA

Según pudo conocer ADNSUR, los siguientes vuelos de Aerolíneas Argentinas que tienen origen o destino en Comodoro Rivadavia podrían verse afectados por las medidas de fuerza:

Viernes 22 de agosto: AR1829 y AR1835

Domingo 24 de agosto: AR1835

Martes 26 de agosto: AR1823 y AR1829

Jueves 28 de agosto: AR1829 y AR1835

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR