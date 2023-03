El transporte urbano de pasajeros “El 22” de la ciudad de Trelew, dejó de circular ayer miércoles, debido a una retención de servicio llevada adelante por parte de los choferes.

La medida de fuerza obedece al atraso en el pago salarial correspondiente al mes de febrero.

Hasta tanto no tengan novedades sobre el pago, los choferes mantendrán la medida de fuerza que afecta una vez más a los usuarios del servicio en la ciudad, donde la crisis del transporte de pasajeros siguen sin resolverse.

«Teníamos la esperanza de que en el depósito se hiciera el día de hoy, con los fondos del gobierno nacional, y no sucedió, por eso se hizo una asamblea y se tuvo que realizar esta medida de fuerza», dijo Samuel Alarcón, Secretario Gremial de UTA.

La situación es la misma para «todas las empresas de la provincia, que no han recibido estos fondos del subsidio del Estado Nacional que debe pasar por el área administración de provincia. Consultamos en Transporte y nos dijeron que no los tenían visibles en el sistema» pero las otras empresas tienen un plan B.

Un albañil se cayó de una obra en construcción a 3 metros de altura y se quebró la pelvis

«Desde la semana pasada estos subsidios se habrían transferido a las provincias pero nos manifestaron desde el área correspondiente en el Gobierno que aún no podían ver en sus sistemas el dinero, y que eso se debía resolver hoy, pero no sucedió y como la empresa no posee fondos para abonarnos nada, entonces tuvimos que realizar el paro» finalizó Alarcón.

Con información de Radio 3 y El Chubut