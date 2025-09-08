La empresa Expreso Rada Tilly informó este lunes que el servicio de colectivos se encuentra interrumpido por una medida gremial tomada por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) ante la falta de pago de sueldos. Se trata de la segunda medida de fuerza que afecta al servicio en poco más de un mes.

“Informamos que, debido a la falta de pago de subsidios, se nos hace imposible afrontar la totalidad del pago de haberes del personal. El sindicato UTA decidió realizar una medida de fuerza hasta que sea abonado el mismo", informaron desde la empresa a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Sobre la medida de fuerza, agregaron: "Por lo tanto, el día de hoy y hasta nuevo aviso no habrá servicio de transporte. Pedimos disculpas por la situación; trataremos de resolverla a la mayor brevedad”.

Una situación que se reptite

El lunes 14 de julio, los usuarios del transporte público entre Rada Tilly y Comodoro Rivadavia enfrentaron una paralización total de los servicios de colectivos debido a una medida de fuerza convocada por los choferes de la empresa Expreso Rada Tilly.

La retención de servicios se debió también a la falta de pago de los salarios, situación que generó un profundo malestar y preocupación entre los trabajadores, quienes aseguraron no haber recibido sus haberes y verse en serias dificultades para afrontar gastos básicos como alquileres, alimentación y otros compromisos esenciales.

Dos días más tarde, los choferes levantaron el paro y se normalizó el servicio. El Gobierno provincial afirmó que intervino a través de la Secretaría de Trabajo, con una intimación a la empresa para que se ponga al día con sus trabajadores.

Aumento de la tarifa del colectivo

La empresa Expreso Rada Tilly SRL informó un nuevo aumento en sus servicios desde este miércoles 3 de septiembre en la ciudad.

Según indicaron, regirá un incremento en la tarifa del servicio interurbano de transporte, dispuesto por la provincia del Chubut.

Desde la empresa informaron que, para viajar en el tramo desde Rada Tilly hasta Comodoro Rivadavia, el boleto pasó a costar $2.291. Anteriormente el valor era de $1.992. Para el tramo Rada Tilly, Av. Yrigoyen y Constituyentes, el boleto mínimo es de $1.700.