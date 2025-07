Paro de colectivos en Comodoro: choferes advierten retención si no se paga lo adeudado

El conflicto salarial en el sector del transporte público amenaza con dejar a Comodoro Rivadavia sin colectivos desde este sábado. Según confirmó a ADNSUR el secretario de Prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Fabián Huenchueque, los trabajadores de las empresas Patagonia Argentina y Expreso Rada Tilly podrían iniciar una retención de servicios si este viernes no se concreta el pago de lo adeudado.

El dirigente explicó que Patagonia Argentina abonó los sueldos en tiempo y forma, pero aún no ha pagado el aguinaldo correspondiente, mientras que Expreso Rada Tilly depositó el aguinaldo, pero aún debe los sueldos del mes, cuyo vencimiento fue el pasado lunes 8 de julio.

“Hoy ya es viernes y no hay nada en las cuentas. Si no se soluciona en el transcurso del día, mañana no habrá transporte”, advirtió Huenchueque.

Denunciaron despidos masivos "por telegrama" en todas las sucursales del país de un reconocido banco

Desde el gremio indicaron que el corte del servicio sería desde las primeras horas del sábado y por tiempo indeterminado, hasta tanto se regularicen las deudas con los choferes. “Venimos dialogando con las empresas todo el tiempo. Para llegar a este punto es porque ya agotamos todas las instancias de diálogo. Nadie quiere llegar a esto, pero no se puede seguir así”, agregó.

La situación es especialmente delicada para los trabajadores de Expreso Rada Tilly, quienes solo han percibido el aguinaldo, pero no cuentan con el sueldo mensual para afrontar gastos básicos. “Hoy muchos compañeros no tienen ni un peso. Necesitan cobrar el sueldo que se venció el lunes”, remarcó el vocero de UTA.

Dos camiones que viajaban a Comodoro fueron retenidos en Santa Cruz por motivos peligrosos

El gremio decidió esperar hasta las últimas horas de este viernes antes de tomar medidas. “Estamos atentos a ver si en algún momento aparece el depósito. Pero si no se cumple, mañana habrá retención de servicios en las dos empresas”, sostuvo Huenchueque.

El posible paro impactaría de lleno en los miles de usuarios del transporte público de Comodoro y Rada Tilly, y se suma a una serie de conflictos recurrentes en el sistema de transporte local.