El Sindicato de Camioneros de Río Negro inició este miércoles un paro por tiempo indeterminado en distintos puntos de Vaca Muerta, en reclamo de deudas salariales e indemnizatorias a trabajadores de la empresa de arenas NRG. La medida se concentra en los accesos a yacimientos, sin afectar el tránsito liviano, pero impacta en la logística petrolera, principalmente en el ingreso a Fortín de Piedra, operado por Tecpetrol.

Gustavo Sol, referente gremial en la provincia, informó que “más de 100 trabajadores de Río Negro no han cobrado el sueldo de junio, julio ni el aguinaldo. Algunos fueron despedidos y no recibieron su indemnización”. El dirigente remarcó que “el problema que tengan las operadoras con NRG es un tema comercial” y que los trabajadores “cumplieron con su tarea y deben cobrar lo que les corresponde”.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Desde el sindicato indicaron que el reclamo se mantiene tras considerar insuficiente la última propuesta presentada por las empresas involucradas. “Ante el irrisorio e insultante ofrecimiento de las empresas Shell, Tecpetrol, Phoenix y Total, que pretendieron que con un 20% los trabajadores se conformen y resignen sus derechos, decimos no”, señalaron en un comunicado.

La crisis de NRG, principal proveedora de arena para el fracking en Vaca Muerta, derivó en un conflicto que se arrastra desde principios de agosto, cuando fracasó una audiencia de negociación entre Camioneros, la arenera y cuatro operadoras petroleras. Según el gremio, Tecpetrol mantiene deudas con NRG, que actualmente atraviesa un proceso de convocatoria de acreedores.

Sol afirmó que el paro se mantendrá “hasta que aparezca el dinero para los trabajadores” y recordó que en una protesta anterior habían levantado la medida “de buena fe” para facilitar un acuerdo, que finalmente no se concretó. El sindicato advirtió que continuará con la retención de servicios hasta lograr el pago total de las sumas adeudadas.