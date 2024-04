Este viernes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro en todo el país, reclamando por los despidos, anunciados en la gestión de Javier Milei, aí lo explicó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio a través de un posteo en redes sociales. En este marco, desde ATE exigieron al Gobierno que “publique el listado de ñoquis”.

Cabe recordar que desde el gremio estatal, explicaron que recibieron 11 mil despidos en el Estado. De esta forma, el pasado miércoles exempleados se acercaron hasta diversas ministerios y organismos, solicitando su reincorporación.

En el marco del conflicto, Aguiar confirmó este viernes el paro nacional por 24 horas y lo catalogó como “contundente en todo el país”. Además, dio a conocer las exigencias con el Gobierno Nacional.

"Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la 'no prestación de servicios'", expresó.

Por otra parte, el secretario general sostuvo que “resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado Nacional el que puso en revisión la planta transitoria” y por lo tanto, “debe existir una decisión fundada”.

“Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente”, agregó en un posteo de la red social X.

En tanto, sostuvo que “con el despido de trabajadoras y trabajadores con 5, 10 y hasta más de 20 años de antigüedad quedó demostrado que no se trata de empleados que cumplen tareas estacionales o temporarias, sino que integran la planta permanente del Estado realizando funciones inherentes a cada uno de los organismos, independientemente de la modalidad de la contratación” “Pasan las horas y el Gobierno queda en evidencia: En este momento existe una grave afectación al estado de derecho en nuestro país”, indicó Aguiar.

CUÁLES SON LOS RECLAMOS DE ATE AL GOBIERNO NACIONAL

🔸Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todos los trabajadores.

🔸Aumento salarial que supere la inflación.

🔸Cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos los despedidos.

🔸Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.

🔸Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.

🔸Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.

🔸Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados.

🔸Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales.

🔸Anulación del DNU 70/23.