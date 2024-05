Paritaria docente: el gobierno unificará en septiembre la zona patagónica al 100% y eliminará la diferencia entre norte y sur

El adicional por zona patagónica que cobran los docentes de Chubut pasará de 70% en zona norte y del 90% en zona sur, a unificarse en septiembre en 100% del básico testigo para todos los casos, con un incremento presupuestario de 700 millones de pesos.

Así se notificó en la última reunión paritaria realizada el viernes 17 de mayo, en la que el gobierno informó además que el piso salarial para maestros será de $ 500 mil mensuales, y también propuso un aumento en tres meses consecutivos -mayo, junio y julio- con una suba en tramos del 5%, un acumulado trimestral del 15,5%.

Los gremios docentes plantearon que las subas están por debajo de la inflación, pero en todos los casos (excepto Atech) no se opusieron a que el Ejecutivo cargue estas cifras para que no haya demoras y sean cobradas en la próxima liquidación de haberes.

Anunciaron un paro nacional docente para el próximo jueves: quiénes adhieren

De acuerdo al acta de la paritaria a la que tuvo acceso ADNSUR, se informó por parte de los voceros del gobierno de “la decisión política del gobernador Ignacio Torres de garantizar que el salario de bolsillo de un docente por agente tenga un neto no inferior a $500.000, monto total que se compensará con una suma no bonificarle entre el salario neto de bolsillo hasta la suma indicada, proporcional a la carga horaria y días computables”.

En el acta se expresa que “la compensación es no remunerativa, no bonificable y no es retroactiva” y -además- se indica la siguiente oferta salarial: para los docentes y auxiliares, “un incremento acumulativo aplicable sobre el valor índice del 5% para el mes de mayo, 5% de junio y el 5% en el mes de julio”.

El dato novedoso de la última negociación paritaria fue la propuesta del incremento de llevar al 100% el ítem Zona Patagónica, que hoy se paga diferenciado, con un 70,4% del básico a los docentes de la zona norte y un 90% a los docentes de la zona sur.

Figueroa lideró la primera reunión regional en el sur de Neuquén

De acuerdo a la propuesta escalonada de suba, en mayo se pagará a Zona Norte 77% - Zona Sur 90%; en junio, Zona Norte 86% - Zona Sur 92.5%; en julio, Zona Norte 92% - Zona Sur 95%; en agosto, Zona Norte 97% - Zona Sur 97%; y en el mes de septiembre, Zona Norte 100% -Zona Sur 100%.

En términos presupuestarios, a valores actuales el monto total que se paga por zona patagónica equivale a $ 2.589 millones mensuales, lo que elevado y unificado al 100% implicará unos $700 millones más por mes, según fuentes del Ministerio de Economía.

La Unco vuelve a marchar contra los recortes universitarios

Acuerdo en la carga

En el acta del último viernes se dejó constancia que, ante esta propuesta de aumento, las entidades gremiales ATE, UPCN, SADOP, UDA, SITRAED, AMET “manifiestan que no se oponen a la carga de la propuesta salarial con los haberes del mes de mayo”.

Según estableció el ministro de Educación, queda establecida la metodología de “paritaria salarial abierta con mesa de discusión salarial los dos primeros jueves de cada mes y se continuara de esta misma manera”.

Por el gobierno, tomaron parte el ministro de Educación, José Luis Punta, el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner, el subsecretario de Gestión Presupuestaria, Carlos Tapia, el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate y la subsecretaria, Caren Lloyd.

Por el sector sindical, participaron: por ATE, Verónica Rosales, Roberto Cabeda, Daniel González y José Martin Alanis, por UPCN, Cristian Salazar y Paola Etcheverry: por ATECH, Carlos Magno, Daniel Murphy, Mariela Sarmiento y Pamela Pérez Navarrete; por SADOP Mónica Balmaceda y Daniela Debe; por AMET, Rubén Luffi, Miguel Ubiría y Diego Zuñiga; por SITRAED, Guillermo Spina y Silvina Almirón; y por UDA, Juan Saiegg.