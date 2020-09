COMODORO RIVADAVIA - Las fotografías circulan en redes sociales y el parecido es inegable: si el Chavo del 8 desarrollara una personalidad "metalera" seguro que se vería como el hombre de la foto.

Al "doble" del entreñable personaje de Chespirito se lo ve con un vaso de cerveza en la mano, pelo largo, musculosa negra, y un look totalmente rockero. El parecido ha causado miles de reacciones en los usuarios de redes sociales.

En una de las fotos que se viralizó se lo ve cantando con actitud enérgica frente a un micrófono. Otra lo muestra junto a otros hombres, uno de los cuales hace con su mano un típico signo rockero.

El "chiste" por su gran parecido a Roberto Gómez Bolaños no termina de causarle mucha gracia a Phil Claudio Gonzales, tal es el nombre de este hombre. En su perfil de Facebook, Phil se encargó de resaltar la semejanza, pero deja en claro que puede aburrirle un poco que le hagan siempre referencia a su aspecto, incluso mencionando que muchos comentarios "se pasan de la raya".

No se cansaron todavia ?? Hay muchas mas eh ...Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo... Publicado por Phil Claudio Gonzales en Jueves, 24 de septiembre de 2020

"No se cansaron todavia ?? Hay muchas mas eh ...Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reirse un poco. No para bardear. Esto para los giles que se zarpan porque alguna vez tuvieron algun problema conmigo y no se animaron a arreglarlo como hombres. Para los demas, todo bien. Un poco de humor para este momento de mierda", escribió junto a la foto que lo viralizó en redes sociales.