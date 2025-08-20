En homenaje a la niñez, se despliega el arte de la narración y los títeres en esta historia que relata los últimos días del verano, cuando una muñeca, la sirena Lorena, pierde a su amiga Nina y surfea las olas hasta el fondo del océano. Allí encuentra amigos que la acompañan hasta el otro verano, en que espera reencontrarse con su amiga humana.

La obra Parabarabán fue seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro (INT) en el Primer Concurso de Producción de Obras de Teatro para la Niñez en Dramaturgia en la región patagónica, que convocó el INT con el fin de apoyar la producción de obras de grupos independientes.

Cabe aclarar que el guion fue escrito en conjunto por los integrantes de Germinacuentos: María Adela Morón, Marta Rueda, Maximiliano Calvo y María Laura Morón, y la directora Natalia Arturo, a partir de las nanas de la infancia. Para la manipulación de los muñecos se contó con el asesoramiento del titiritero Esteban Sierra.

El grupo Germinacuentos participó con esta obra en el Programa Argentina Florece Teatral 2022 y en el programa federal para niños Teatrines 2022, realizado por iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina y el INT, con el objetivo de acercar el teatro a nuevos públicos y fortalecer los lazos entre la comunidad y el sector teatral.

La presentación será en la sala teatral ubicada en Avenida Roca 1.195, a las 16:00, el próximo domingo 24 de agosto.

La Sala Maqueteatro se suma a los festejos por el Día del Niño con la obra Parabarabán, mostrando así el trabajo de artistas locales que crean producciones destinadas a infancias y familias. Los interesados deberán hacer sus reservas por WhatsApp al 297.435.9112.