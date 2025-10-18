Panaderos regalaron 4.000 kilos de pan en una plaza para denunciar el cierre de 14.000 locales en el país

Panaderos de distintos rincones de la provincia de Buenos Aires se reunieron en el centro de Merlo para realizar un Panazo, una acción simbólica en la que repartieron 4.000 kilos de pan en apenas una hora. El evento coincidió con el Día Internacional del Pan, aunque lejos de tratarse de una celebración, buscó visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector: en los últimos 18 meses cerraron más de 14.000 panaderías en todo el país.

Solo en territorio bonaerense, 710 panaderías bajaron sus persianas durante ese período.

Según los organizadores, la protesta se expresó en cada pan regalado, en cada factura vendida con descuento y en cada horno que permanece apagado por falta de recursos.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

La Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) y los centros asociados impulsaron la iniciativa para denunciar lo que definen como una situación “casi terminal”, consecuencia directa de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

De acuerdo con los datos de la entidad, más de 1.700 panaderías cerraron en todo el país, lo que se traduce en la pérdida de entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo. El consumo de pan cayó un 55% en los últimos dos años, mientras que la venta de productos de pastelería se desplomó un 80%.

Panaderías de barrio

“Son panaderías de barrio manejadas por familia, de cinco o seis empleados, pero también cayeron algunas grandes, con generaciones de historia en zonas céntricas”, dijo el presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y miembro de la entidad, Martín Pinto.

El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada

Otras zonas del conurbano, como Haedo, Lomas del Mirador, Castelar, General Sarmiento y Lomas de Zamora, expresaron idénticos padecimientos que ponen en peligro su continuidad.

Además del impacto del recorte del poder adquisitivo, en el aumento de los costos de producción fueron determinantes la luz y el gas (hasta 3.000 por ciento); el precio dolarizado de la harina y el fin de la ley de alquileres, que derivó en ajustes mensuales para los que no tienen local propio.

“En las últimas dos semanas, la harina aumentó entre un 12 y un 16%, la levadura un 8% y la materia grasa un 11%”.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

Ante esto, las panaderías se vieron obligadas a aplicar un aumento del 12% en el precio del pan y los productos panificados, el primer ajuste significativo desde abril pasado

El sector exige un imposible en el Gobierno de Javier Milei: subsidios, créditos accesibles, freno a los aumentos de servicios y revisión del modelo económico actual.

“De cada diez argentinos, seis no pueden comer pan”, repitió Pinto al finalizar la movilización. Aseguró que la situación actual es más grave que en otras crisis históricas. “Ni en la pandemia, ni en 2001 cerraron tantas panaderías como ahora”, remarcó.

Desde el sector insisten en la necesidad de medidas urgentes para proteger a las Pymes, garantizar la continuidad del empleo y evitar que el pan, alimento básico para millones, se convierta en un lujo inalcanzable.

Vecinos con camionetas 4x4 se suman a la búsqueda de la pareja desaparecida en la Ruta 1: “No hay tiempo que perder"

Con información de NA