Pampita no quiso opinar del caso de Julieta Prandi y Yanina Latorre la destrozó: "das vergüenza"

Carolina “Pampita” Ardohain no quiso opinar ante una consulta de un programa de América sobre el caso que involucró a Julieta Prandi y por el que su exmarido fue condenado por abuso, lo que generó la indignación de la conductora Yanina Latorre y dio inicio a una nueva polémica.

Un día después de que la Justicia condenara a Claudio Contardi a 19 años de prisión, Julieta Prandi dio una entrevista en el programa LAM, donde se refirió al juicio, a los años de violencia que sufrió y a las reacciones que generó su historia en los medios.

Antes de despedirse, la modelo agradeció a Ángel de Brito por la cobertura y se detuvo especialmente en Yanina Latorre, quien había manifestado públicamente su respaldo. “Gracias por su empatía, por cómo habló como mujer, más allá de si le caigo mejor o peor. Te abrazo fuerte. Gracias, Yanina, por lo que dijiste”, expresó Prandi, visiblemente conmovida.

En ese momento, la conversación hizo referencia a Pampita, quien había optado por no opinar sobre el caso de su colega, el juicio por violencia de género ni la historia personal de Prandi. Yanina había criticado esa postura horas antes.

“Esto va más allá de si soy Julieta Prandi o Teresa Pérez. Es lo mismo. Somos mujeres, somos mamás y a cualquiera le puede pasar esto. Si no nos unimos nosotras, en un país tan machista, no sé. La Justicia también lo fue mucho tiempo. Hay que ser más sororas”, remarcó la modelo, generando un momento de gran emoción en el piso.

¿Qué dijo Pampita de Julieta Prandi?

“Son temas de los que no quiero hacer comentarios porque después aparezco en portales con temas que no me corresponden. No es mío. Prefiero no decir nada”, contestó Pampita en varias oportunidades al ser consultada por el tema.

Además, agregó: “No opino. Es un tema que desconozco y prefiero no meterme”.

También había considerado que si hablaba, podría parecer “que le quiero quitar protagonismo a otra persona”.

Poco después, tanto Luis Bremer como Yanina Latorre la cuestionaron por la falta de empatía hacia Prandi.

"Pampita, sos tan poco empática con Julieta por tu odio cuando te decía Muqui con Nicole. Sos comunicadora, como mujer das vergüenza", le dijo.