PAMI superó los 50 millones de pañales entregados en todo el país

La Administración Nacional de la Seguridad Social (PAMI) informó que, a través de la implementación de una nueva política de provisión de pañales para sus afiliados, se superaron los 50 millones de unidades entregadas en más de 540 mil envíos en todo el país.

Esta iniciativa busca simplificar el acceso a un insumo fundamental, eliminando la necesidad de traslados a farmacias y evitando la intervención de intermediarios, lo que agiliza notablemente la recepción de los productos.

El nuevo sistema contempla que los pañales sean entregados directamente en el domicilio registrado por los afiliados, con una segunda visita programada en caso de que el primer envío no pueda concretarse. Esta logística permitió que la tasa de entrega correcta superara el 85%, marcando un récord histórico para PAMI y demostrando la eficacia del programa en términos de capacidad de respuesta y organización de recursos.

Además de la eficiencia en la entrega, la medida introdujo mejoras en la calidad del producto. Los pañales que reciben los afiliados son ahora anatómicos, elastizados y de alta absorción, cumpliendo con los estándares de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Estas características aseguran mayor confort y seguridad para quienes los utilizan, elevando la prestación a un nivel superior en comparación con los modelos anteriores.

El organismo destacó que el sistema permite un control total de la trazabilidad de los envíos, lo que no solo garantiza que los pañales lleguen a quienes los necesitan, sino que también permite una administración más eficiente de los recursos y presupuestos destinados a esta prestación. Esto representa un avance significativo en la atención de los afiliados, especialmente aquellos con movilidad reducida o que viven en zonas alejadas.

Para quienes todavía reciben los modelos anteriores, PAMI recomienda que los médicos receten los nuevos pañales, asegurando así la provisión de la mejor calidad disponible. Asimismo, se insta a los afiliados a verificar y actualizar sus datos de contacto y domicilios para que los envíos se realicen sin inconvenientes, ya sea llamando al 138 PAMI Escucha (opción 0) o acercándose a la agencia más cercana.

Con información de una gacetilla de prensa del PAMI.