Una nueva polémica rodea al PAMI, esta vez por la licitación 12/2025 para la compra de lentes intraoculares utilizados en cirugías de cataratas. Desde ATE Río Negro denunciaron públicamente presuntos sobreprecios y la utilización de insumos de menor calidad, lo que podría afectar directamente a los jubilados de la provincia.

Hasta julio de este año, PAMI pagaba contra factura a los oftalmólogos que realizaban las prácticas quirúrgicas. Sin embargo, desde agosto se implementó una nueva modalidad de compra centralizada de insumos, que fue adjudicada a cinco proveedores nacionales.

El cambio derivó, según ATE, en un incremento de hasta seis veces en los costos: cada lente, que antes rondaba los 35.000 pesos, pasó a costar entre 150.000 y 230.000 pesos.

La denuncia de ATE Río Negro

El secretario gremial, Romeo Aguiar, explicó que el proceso generó preocupación porque no solo se trata de valores elevados, sino también de la calidad de los insumos. “Hay afiliados que reportaron problemas posteriores a la cirugía”, indicó.

Además, ATE señaló que esta situación se suma a reclamos previos en la provincia por el funcionamiento de la obra social, donde se denunció la falta de cobertura adecuada para los 100.000 afiliados y la presunta utilización política del organismo.

La licitación nacional, fechada el 10 de julio, fue firmada por el subdirector ejecutivo del PAMI, Carlos Zamparolo, y adjudicó los distintos lotes a las empresas Implantec S.A., MSZ SRL, Centro Óptico Casin S.A., Visión Médica 2000 S.A. y VSA Alta Complejidad S.A.

Según la resolución 1560/2025, el proceso fue evaluado por una comisión que determinó que los proveedores cumplían con las especificaciones técnicas. No obstante, ATE pidió una auditoría urgente para investigar los costos y posibles irregularidades.

Repercusiones nacionales

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, también replicó la denuncia y aseguró que la compra centralizada significó “quintuplicar los precios de los lentes intraoculares por un total de 80.000 millones de pesos”. Además, habló de la existencia de retornos en la adquisición y de un posible esquema de corrupción vinculado a esta licitación.

Aguiar apuntó contra dirigentes de La Libertad Avanza en Río Negro, quienes en paralelo impulsan la “Campaña Visión” para atender cirugías de cataratas. “Se está vinculando la imagen política con una política pública oftalmológica corrupta”, denunció.

En la provincia, el titular de PAMI es Juan Ignacio Viñals, quien asumió en mayo de 2024 tras un conflicto con el anterior ejecutivo. Este lunes, la diputada y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, difundió el programa y destacó que llegaría a 1.000 beneficiarios en Río Negro, lo que fue interpretado por el gremio como un uso proselitista de la obra social en medio de denuncias por sobreprecios.