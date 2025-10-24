El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó un nuevo subsidio para auxiliar domiciliario, una ayuda económica destinada a cubrir parte de los costos del servicio de cuidado en el hogar. La iniciativa busca acompañar a las personas mayores que atraviesan situaciones de dependencia funcional o limitaciones psicofísicas, con especial atención a aquellas que no cuentan con una red de apoyo familiar o social sólida que pueda asistirlas en el día a día.

Este programa se enfoca en fortalecer la autonomía del afiliado y en promover su permanencia en su propio hogar, un factor clave para el bienestar emocional y la estabilidad de los adultos mayores. Al evitar internaciones innecesarias o la institucionalización prematura, se preserva el vínculo del beneficiario con su entorno, sus afectos y sus rutinas. La medida se suma a otra anunciada recientemente, que posibilita a los afiliados solicitar traslados gratuitos para acudir a turnos médicos.

Cuidador a domicilio: ¿de qué se trata el subsidio de PAMI?

El nuevo subsidio tiene como finalidad principal favorecer la permanencia del adulto mayor en su entorno habitual. A través de este beneficio, los afiliados pueden acceder a un aporte mensual que contribuye a cubrir los honorarios de un cuidador domiciliario, una figura clave para asistir en tareas cotidianas como la higiene personal, la movilidad, la preparación de alimentos y la correcta administración de medicamentos.

Si bien el monto del subsidio no cubre la totalidad del servicio, representa un alivio significativo para muchas familias que afrontan gastos elevados para garantizar una atención adecuada y segura en el domicilio. Esta ayuda económica permite a los afiliados contratar a una persona de confianza oa un profesional para que brinde el soporte necesario, asegurando así un cuidado continuo y personalizado.

Requisitos para acceder al beneficio

PAMI inició una serie de condiciones que deben cumplirse para acceder al subsidio. Los requisitos principales son:

Ser afiliado o afiliada titular de PAMI.

Presentar limitaciones funcionales o psicofísicas comprobables que impiden o dificultan la realización de actividades de la vida diaria de manera autónoma.

No contar con una red de contención familiar o comunitaria efectiva que pueda brindar la asistencia requerida.

Someterse a una evaluación social y médica por parte del equipo profesional de PAMI, que será el encargado de determinar la necesidad de la asistencia domiciliaria y el tipo de ayuda que se requiere en cada caso particular.

El otorgamiento del subsidio dependerá íntegramente de esta evaluación profesional, que analiza de manera detallada la situación médica, funcional y social de cada solicitante para garantizar que el recurso se asigna a quienes más lo necesitan.

Cómo realizar el trámite

La gestión para solicitar el subsidio puede realizarse a través de tres modalidades, diseñadas para facilitar el acceso a todos los afiliados.

En línea:

Ingresar al sitio web oficial de la obra social: www.pami.org.ar. Acceda a la sección de trámites y busque la opción “Subsidio para auxiliar domiciliario”. Complete el formulario en línea con los datos personales del afiliado y del cuidador propuesto. Adjuntar la documentación requerida en formato digital (escaneada o fotografiada de forma legible).

Por la aplicación Mi PAMI:

Descargue la aplicación gratuita, disponible para teléfonos con sistema operativo Android e iOS. Iniciar sesión con el DNI y número de afiliado. Ingresar a la sección de “Trámites” y seleccionar la opción “Subsidio para auxiliar domiciliario”. Siga los pasos que indica el sistema para cargar la solicitud y los documentos.

De forma presencial: Es necesario solicitar un turno previo a través de la web de PAMI y luego acercarse a la agencia más cercana al domicilio del afiliado. Es importante destacar que el trámite también puede ser iniciado por un familiar, apoderado o representante legal del beneficiario.

Documentación necesaria

Para iniciar la gestión, el afiliado o su representante deberá presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado.

Credencial de afiliación a PAMI o último recibo de cobro de haberes.

Informe médico actualizado, emitido por el médico de cabecera o un especialista, que detalle el diagnóstico y justifique la necesidad de cuidado permanente.

Formulario de consentimiento informado, debidamente firmado por el afiliado o su apoderado.

Nota de solicitud donde se expongan los motivos del pedido y se incluyan los datos del afiliado y del cuidador domiciliario propuestos.

Una vez entregada toda la documentación, el expediente será analizado por el equipo social de PAMI.

El rol fundamental del cuidador domiciliario

El cuidador domiciliario es una pieza central en el esquema de atención de personas mayores con dependencia. Entre sus tareas principales se incluyen:

Brindar acompañamiento físico, emocional y social.

Asistir en la higiene y comodidad, la alimentación y la movilidad dentro del hogar.

Controlar la correcta toma de medicamentos y el cumplimiento de las rutinas médicas indicadas.

Realizar tareas domésticas básicas y esenciales, como la limpieza de los espacios de uso y la preparación de comidas simples.

El objetivo del programa es garantizar un entorno seguro, confortable y humano para quienes necesitan asistencia diaria pero desean seguir viviendo en sus hogares, manteniendo su independencia y calidad de vida.

¿Cómo saber si el trámite fue aprobado?

Tras la presentación de la solicitud, PAMI realiza una evaluación integral del caso a través de su equipo interdisciplinario. Si la solicitud resulta aprobada, el beneficiario recibe una notificación oficial con los detalles del subsidio otorgado, el monto y la fecha estimada del primer pago. En caso de que el pedido sea rechazado, el afiliado o su apoderado tienen la posibilidad de presentar un reclamo formal o de ampliar la información médica y social para que el caso sea reconsiderado por el equipo evaluador.