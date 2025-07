Sergio Hernández, un vecino de Comodoro Rivadavia, vive desde hace casi tres años una odisea que ya se transformó en batalla legal. En 2022 terminó de pagar la totalidad de un vehículo 0km a través de un plan de ahorro gestionado por una concesionaria oficial de una de las marcas más populares del país, con base en Comodoro, pero el auto nunca fue entregado. Lo que empezó como una promesa de movilidad y progreso, terminó convertido en una larga pesadilla burocrática y judicial, plagada de dilaciones, presiones indebidas y una sensación creciente de injusticia.

"Yo terminé de pagar en 2022. Me apuré en abonar las cuotas para tenerlo lo antes posible, pero ahí me dijeron que tenía que esperar a salir adjudicado. Eso pasó en enero de 2023. Cuando voy a firmar los papeles para elegir color y demás, me presentan un anexo donde yo debía autorizar a la concesionaria a demorar la entrega. Me negué a firmarlo. Si se demoran, se demoran, pero no con mi consentimiento", manifestó Sergio a ADNSUR.

La trampa, según él, comenzó allí. Al negarse a firmar ese anexo –que según el buscaba eximir de responsabilidad a la empresa ante cualquier retraso– le comunicaron que sin esa firma no podían pedir el auto a fábrica. Desde entonces, su situación se volvió un loop sin fin: promesas incumplidas, audiencias dilatadas y un contrato, el original, que según asegura, cumplió en su totalidad, mientras la otra parte sigue sin responder.

“Fui a audiencias con el Coprec, que ya ni siquiera existe, y no sirvieron de nada. Sólo dilataron la entrega. El acta de cierre de esa mediación recién me la entregaron un año después. Entonces inicié una demanda judicial en Buenos Aires, porque acá no me ofrecían garantías”.

Sergio presentó una acción legal que derivó en una medida cautelar: la empresa debía entregarle un vehículo en comodato mientras durara el juicio. Pero ni eso se cumplió. Ni el coche nuevo, ni el sustituto prometido: nada.

“Ni siquiera me quieren dar el auto de la flota que por cautelar me corresponde. Todo el tiempo lo que me proponen es que vuelva a adjudicar, lo cual implicaría comenzar todo de cero, con otra espera indefinida y con la posibilidad de que el coche tampoco llegue nunca”.

A lo largo de este proceso, cuenta Sergio que la concesionaria se mantuvo firme en su postura: como el cliente no firmó el documento de aceptación de demora, su adjudicación se “cayó”, y por ende no hay auto que entregar.

“Pero eso es falso. El contrato está firmado, pagado al 100% y con los plazos legales de espera cumplidos. Incluso la misma automotriz me respondió por carta documento que ese anexo era solo explicativo y no contractual. Entonces, ¿por qué no me entregan el auto?”, cuestionó indignado.

Mientras la justicia avanza lentamente, Sergio sigue esperando. Sin auto, sin respuesta formal por parte de la concesionaria, y con la única certeza de haber pagado el total de un vehículo que jamás llegó a sus manos.

“Hoy fui a la concesionaria y me sigue atendiendo siempre la misma persona. No hay gerente, no hay responsables visibles. Me siento absolutamente desamparado. Solo quiero lo que me corresponde: mi auto”.

SIETE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y LA CONCESIONARIA AUSENTE

Alicia de Simón, fue la abogada que durante 2023 tomó el caso en nombre de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Se debió acudir a las oficinas de esa ciudad, ya que el denunciante pretendía avanzar judicialmente también contra la fábrica, la cual tiene sede central en CABA. Hoy, años después, recuerdó el caso y lo relató a ADNSUR.

“Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires programó siete audiencias, pero la concesionaria jamás se presentó. Sin el cierre de esa instancia, no podíamos avanzar a la vía judicial conforme a la ley 26.993; fue tiempo perdido para Sergio”.

Ademas, puso en contexto aquella situación, que indudablemente se venía repitiendo en el tiempo, y con otros usuarios. "Entre 2019 y 2023 llevé más de 9 000 causas; unas 300 eran por demoras en la entrega de 0 km. Con algunas automotrices solíamos llegar a acuerdos; con otros como la de este caso, prácticamente ninguno. La mayoría de esas causas terminó en juicio", recordó.

“La ley prevé multas por mora y daños punitivos cuando hay incumplimientos sistemáticos —subrayó la letrada—, pero sin voluntad de la empresa esas sanciones sólo se materializan en sede judicial. El consumidor llega exhausto: muchas veces acepta dinero depreciado o renuncia a parte de sus derechos con tal de cerrar el conflicto”, agregó De Simon, con la experiencia que su trayectoria le aporta.

DÓNDE DENUNCIAR EN COMODORO

Esta situación, que a nivel nacional se repite con regularidad, no es ajena a los vecinos de Comodoro. Un ex referente de la oficina de Defensa del Consumidor local, explicó: “Sí, son habituales las denuncias contra los auto planes, ya sea por plazos de entrega, valor de la cuota, etcétera. Principalmente porque los clientes no leen la letra chica del contrato. Los plazos corren a partir de que se adjudica el plan y siempre son días hábiles lo cual hace que el plazo sea mayor que en días corridos”.

En este sentido, señaló cuál es el rol de Defensa del Consumidor en Comodoro para este tipo de casos: “Desde la oficina se acompaña al denunciante una vez que se verificó que el plazo se concretó, realizando una carta documento a la automotriz para ponerla en mora.Una vez cumplidos los plazos legales se inicia una etapa de conciliación en la oficina de defensa del consumidor donde concurren la parte denunciante y el abogado de la automotriz”.

En Comodoro según indican, los casos exitosos constituyen el mayor porcentaje: “En el 90% de los casos el conflicto se resuelve. Y el 10% restante pasa a una instancia judicial donde la oficina ya no interviene sino que el denunciante presenta una demanda con su abogado. Los auto planes son un mal necesario. Es la única forma de llegar a un 0 km sin la plata. Nunca terminás de pagar cuando pensás que es la última siempre aparece una cuota más”.

En Comodoro Rivadavia, las oficinas de Defensa del Consumidor están abiertas de 9 a 13 horas en Sarmiento 975. También existe la opción de comunicarse via whatsapp, al 2974757288.

En definitiva, el caso de Sergio no es el único, pero probablemente sea uno de los más indignantes. Mientras, decide seguir por la vía judicial y sin rendirse, tachando los días para subirse a su vehículo. Ese que desde 2022 debería estar a su nombre.