COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los principales afectados por estos días son los empleados estatales quienes -producto del pago escalonado que realiza la provincia de Chubut desde el año pasado- ven seriamente afectada su economía. Desorden financiero, deudas y atraso en cuotas. ¿Cómo sobrevivir a los intereses de las tarjetas de crédito?

El Banco Central dispuso la semana pasada una medida que podría actuar como paliativo temporal; un tope sobre las tasas de financiación de tarjetas de crédito del 55 por ciento anual lo que significará un alivio para usuarios. Hasta ahora los intereses sobre el saldo –si se pagaba sólo el “mínimo” del vencimiento mensual- podían superar el 100 o incluso llegar hasta un 140 por ciento anual, según las entidades bancarias o emisoras de tarjetas.

La situación es ¿cuándo se obtienen los ingresos necesarios para hacer frente al saldo?, se pregunta el contador Diego Delfino consultado por ADNSUR. “En esta coyuntura, donde los empleados estatales que son los que hoy en la sociedad están más urgidos de obtener por el pago escalonado, son aquellos pasibles de este cálculo o de este sobre costo que es el pago fuera de término del saldo de la tarjeta de crédito”.

¿Para qué usamos las tarjetas?

A nivel micro economía familiar lo recomendable es reorganizarse y replantear su uso. “Hay que administrar los consumos, administrar la forma de pago o la cantidad que consumís, comprar lo necesario o lo que estimás que vas a consumir en las próximas 48 horas, 72 horas, después dejas ahorrado la diferencia si tuvieses y si no es comprar lo justo y necesario”, explica.

Buscar precio es el esquema más tradicional de la compra inteligente porque “una vez que vos te trasladás dos o tres veces, el saldo que te queda de pagar el mínimo es impagable. Entonces ahí es donde empiezan a cortarte la tarjeta.

El deudor con tu calificación crediticia te dicen hasta acá llegó con su cuota de crédito, te va a quedar ese saldo hasta que los puedas pagar y aparecés en el “Veraz”, en “Deudores”, y empiezan a reclamar de otra manera para que vos también regularices. Entonces hasta qué monto vos podés endeudarte va en función de la calificación de tus ingresos tanto del grupo familiar o del individuo”.

¿Cuándo conviene pagar el mínimo?

Los números finos indican que no es lo más recomendable. “Es muy difícil meterse en la casa de cada uno pero en nuestro país es recomendable pagar el total sabiendo qué es el total según lo que compró”, recomienda Delfino de la Consultora “Números”. Cancelar aquellos bienes que son de primera necesidad como alimentos, alquileres y servicios, la luz y el gas y el resto quedará en un segundo orden de importancia.

¿Economía de guerra?

Bajar los consumos de los servicios básicos parece ser por lo pronto un paliativo para esperar que pase la tormenta. Apagar luces, no usar los electrodomésticos en horarios donde la tarifa no sea plana, no calefaccionarse con el gas de la cocina, optar por lámparas bajo consumo “estamos hablando de un período de un año para acostumbrarse la familia a esta nueva forma de vida. A los tres o cuatro meses vas a comenzar a ver los ahorros, no digo que sea la solución pero por ahí empezamos para la economía del hogar”.