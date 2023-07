En la tarde de este viernes, se llevó a cabo el abrazo simbólico convocado por padres del Liceo Militar Roca en Comodoro Rivadavia. El encuentro se realizó a las 13 horas y llevó la consiga “Con el Liceo no”.

Cabe señalar que el encuentro había sido convocado durante la semana a través de redes sociales. También participaron excombatientes de Malvinas.

EL ABRAZO SIMBÓLICO

El objetivo fue expresar su descontento ante el convenio realizado entre el municipio local y el Ministerio de Defensa de la Nación, para la realización de actividades recreativas y deportivas abiertas a la comunidad en un predio de la institución.

Asimismo, la noticia había causado revuelo en la comunidad de Comodoro, tras las palabras del intendente de la ciudad, Juan Pablo Luque, el pasado 11 de julio, cuando dio detalles del acuerdo y la apertura del espacio a los vecinos.

En este sentido, el Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni se había pronunciado en contra de la decisión. “Pido que lo revean”, había señalado en su cuenta de Twitter.

LA PALABRA DE UNA MAMÁ

“Estamos por nuestros derechos, por nuestros hijos, por lo que elegimos y porque estamos salvaguardando la seguridad de ellos”, señaló una madre, según pudo saber ADNSUR.

Por otra parte, se refirió a los rumores de una posible construcción y mencionó que “no se puede avanzar, es inconstitucional. Así que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que esto se mantenga como está”

Por último, destacó que en el predio del Liceo Militar Roca “no hay ninguna parte en desuso”.

“No sé de dónde saco eso el señor intendente. Es algo que no tiene ningún fundamento, porque los alumnos del Liceo Militar utilizan todas las instalaciones del Liceo. No sé qué parte en desuso hablara él, porque la verdad que nosotros como papás, sabemos lo que hacen nuestros hijos en la institución, no hay ninguna parte en desuso”, concluyó una mamá.