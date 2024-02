Padres de la Escuela 521 realizarán un abrazo simbólico a la institución: piden no ser trasladados de lugar

Padres de los jóvenes que asisten a la Escuela Especial N°521 realizarán este jueves por la mañana un abrazo simbólico a la institución para evitar ser trasladados a la 517 por decisión de supervisión de escuelas.

Quien habló con ADNSUR detallando la situación que se vive fue Juan Salinas, asegurando que muchos jóvenes viven en zona norte y que les resultará imposible, teniendo en cuenta la larga distancia, dirigirse al edificio que está ubicado sobre la avenida Lisandro de la Torre, lugar donde van a clases personas con hipoacusia.

“Acá (en la Escuela 521) centralizamos todas las discapacidades en adolescentes. Cuando empezamos el 2024 y arrancamos a matricular, nos enteramos que nos trasladan, o sea, nos quitan la escuela que el año pasado cumplió 50 años”, lamentó.

Piden ayuda para Oscar, el jubilado de Comodoro que convive con más de 30 perros rescatados

La mencionada anteriormente funciona como espacio integral donde aprenden en talleres carpintería, panadería, cocina, herrería y huertas. “La institución está adaptada, pero el Ministerio de Educación nos traslada directamente a la 517. Nos juntarán ahí con los chicos que tienen hipoacusia donde también hay otro centro de educación para adultos, por lo que sería una escuela de 3 en 1”, explicó.

Cuestionando la terminante decisión de supervisión de escuelas, Salinas contó: “el año pasado nos pusimos muy molestos porque tenemos hace 17 años el ascensor roto que impide el acceso a los chicos con discapacidades motrices a las aulas de arriba. En vez de solucionarnos esto, lo que hace supervisión es trasladarnos definitivamente allá porque quieren quedarse con el establecimiento porque es un lugar estratégico al estar cerca del centro”, reveló.

Festejos por el aniversario de Comodoro Rivadavia: cuál es la agenda de eventos y los shows destacados

“Tenemos muchos alumnos de zona norte, casi el 70%. Ahora se complica mucho más porque queda muy lejos y no van a poder asistir. Todavía no nos hablaron, se lo comunicaron a los directivos el 14 de febrero cuando empezaron. La 517 tiene rota la calefacción y en Chubut, cuando se rompe algo, demoran meses para que Educación, a través de Obras Públicas, hagan algo”. Y destacó la actual institución: “la 521 es un lugar sólido, no tiene filtraciones, no tiene salitre en las paredes y la calefacción funciona”.

Por último, le dejó un mensaje a Ignacio Torres y a José Luis Punta. “Pedimos que el ministro de Educación y el gobernador nos escuchen. Este jueves a las 10 de la mañana vamos a hacer un abrazo simbólico para que se visibilice este tema”, concluyó.