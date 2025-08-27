A más de cinco meses de la brutal represión policial ocurrida frente al Congreso durante una protesta de jubilados, el estado de salud del fotoperiodista Pablo Grillo, una de las principales víctimas de aquella jornada, sigue siendo crítico. Grillo, de 35 años, había mostrado algunas mejoras, pero en las últimas horas fue nuevamente internado en terapia intensiva por complicaciones neurológicas.

El caso no solo generó conmoción por la violencia ejercida contra manifestantes, sino que derivó en una causa judicial que tiene imputado al cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, acusado de haber disparado la granada de gas que impactó directamente en la cabeza del fotógrafo.

Pablo Grillo, el fotoperiodista herido de gravedad el 13 de marzo en la Plaza del Congreso, volvió a ser internado en terapia intensiva debido a nuevas complicaciones en su salud. La información fue confirmada por su padre, Fabián Grillo, quien expresó su preocupación por la falta de evolución del estado neurológico del joven.

“Se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado”, explicó su padre, y señaló que los médicos evalúan si esa válvula está funcionando mal o si el propio sistema del paciente logró compensar la circulación del líquido cefalorraquídeo.

Según precisó, Grillo será sometido a nuevas tomografías para evaluar el funcionamiento cerebral, ya que “parecería que está drenando en demasía el líquido”.

Desde la cuenta de Instagram #JusticiaPorPabloGrillo, la familia comunicó que el fotógrafo “está clínicamente estable en terapia intensiva”, pero que “neurológicamente está en una meseta. No está teniendo la evolución que se espera”.

Los últimos estudios indican que “el líquido cefalorraquídeo no es suficiente para cubrir todo el cerebro” y que “el ventrículo cerebral derecho estaría dilatándose más que el izquierdo”.

Grillo fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por fuerzas de Gendarmería durante la protesta del 12 de marzo. La manifestación, encabezada por jubilados y apoyada por organizaciones sociales, terminó en una represión que dejó varios heridos y derivó en una investigación judicial.

Por el hecho está imputado el cabo Héctor Guerrero, quien sería el autor del disparo que impactó directamente en la cabeza del fotoperiodista. La familia de Grillo continúa exigiendo justicia y reclama el avance de la causa.

CÓMO IDENTIFICARON AL GENDARME QUE ATACÓ A PABLO GRILLO

Una reconstrucción basada en el Mapa de la Policía, que muestra el momento en que le lanzaron un cartucho de gas lacrimógeno a Pablo Grillo, permitió identificar al gendarme que disparó contra el fotorreportero y lo dejó en coma.

Gracias a imágenes de diversos medios y a información detallada sobre la hora, la escena y el operativo realizado por el gobierno, la investigación reveló datos clave para encontrar al responsable del disparo.

Según la información publicada por Tiempo Argentino, el trabajo de investigación contó con la participación de la Revista Crisis, el CELS y ARGRA, y los diversos organismos indicaron que el tirador pertenece a la unidad móvil número 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI).

“Es evidente que el tiro de Guerrero que impactó en la cabeza de Pablo no fue un hecho aislado. Los disparos realizados de modo horizontal, transgrediendo todos los manuales y protocolos, son reiterados y sistemáticos”, refuerzan en esta segunda reconstrucción del Mapa de la Policía.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR