La administración provincial de Rolando Figueroa continúa con la purga de agentes públicos que incumplieron sus deberes, y esta vez se conoció un caso que combina licencia médica, trabajo paralelo y falsedad de declaraciones. El protagonista fue Mauro Damián Peinador, quien se desempeñaba como auxiliar de laboratorio en el Hospital “Dr. Oscar Arraiz” de Villa La Angostura y fue echado por trabajar en el sector privado mientras estaba de licencia psiquiátrica.

El sumario administrativo se inició en marzo de 2024 y abarcó los meses de marzo, abril y mayo de 2023, cuando el agente debía estar bajo tratamiento por una presunta afección psiquiátrica. Sin embargo, fue descubierto cumpliendo funciones administrativas en un laboratorio privado de la misma localidad.

El decreto de cesantía, emitido el 22 de julio, señala que Peinador estaba bajo una licencia por enfermedad de largo tratamiento desde julio de 2022 hasta julio de 2023. Durante ese tiempo, fue consultado por un médico laboral del Estado sobre si trabajaba en otro lugar y negó cualquier actividad externa, algo que luego se comprobó como falso.

La investigación reveló que prestó servicios en el laboratorio de lunes a viernes durante al menos tres meses, en condición de prueba. Aunque dejó ese trabajo en junio de 2023, el daño ya estaba hecho. Durante la indagatoria, el agente admitió su actividad privada y ofreció justificaciones personales que no convencieron a los auditores. El decreto sostiene que “en un primer momento, ocultó su trabajo en lo privado, y luego reconoció la falta administrativa”.

Más ñoquis despedidos en el Estado

Este no fue el único caso que salió a la luz. Otros dos agentes estatales también fueron despedidos recientemente por abandono de funciones. Uno de ellos, Jonatan Alberto Figueroa, portero de la Escuela Primaria Nº 289 de Neuquén, acumuló inasistencias durante seis meses en 2022 sin justificar. En el sumario dijo que no se comunicó con la institución porque no tenía teléfono celular y vivía en Senillosa, lo que hacía difícil el contacto.

En el segundo caso, Elio Emanuel Lima, auxiliar en la Escuela Nº 238 de Rincón de los Sauces, faltó durante 12 días consecutivos en abril de 2023, también sin avisar ni presentar licencias médicas. Ambas cesantías fueron rubricadas el viernes pasado.