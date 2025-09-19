Un trabajador del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten) fue cesanteado tras comprobarse que no regresó a su puesto una vez finalizada su licencia médica. La medida se conoció oficialmente a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y forma parte de los controles implementados por el gobierno provincial en relación con el cumplimiento de las obligaciones laborales.

El caso del agente cesanteado

El empleado, identificado como Agustín Aitor Bucarey, estuvo bajo tratamiento médico entre el 3 de junio y el 7 de julio de 2023, período en el que presentó reposo laboral. El 8 de julio recibió el alta médica, pero no volvió a trabajar ni justificó su ausencia, que se extendió hasta el 10 de agosto de ese año.

El sumario administrativo iniciado el 15 de septiembre de 2023 confirmó que las inasistencias posteriores al alta no fueron acreditadas en tiempo y forma. Incluso se constató que, pese a haber sido requerido por personal del área administrativa, Bucarey no presentó el original del certificado médico, solo una copia enviada vía WhatsApp.

Sanciones y recupero de haberes

Con la cesantía, se instruyó al Eproten a iniciar el recupero de los haberes abonados durante el período en que el agente no trabajó, al considerarse un cobro indebido. En caso de que no sea posible, el organismo deberá dar intervención a la Fiscalía de Estado para evaluar una posible acción judicial por enriquecimiento sin causa en perjuicio de la Provincia.

El gobierno de Rolando Figueroa ha impulsado la resolución de expedientes demorados de la gestión anterior y el refuerzo de los mecanismos de auditoría en la administración pública. Según el expediente, Bucarey transgredió obligaciones establecidas en el convenio colectivo de trabajo, generando un perjuicio fiscal y un antecedente de incumplimiento que derivó en su despido.