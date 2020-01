PUERTO MADRYN (ADNSUR) - Este miércoles a la mañana, trabajadores de ATE comenzaron con un corte en Ruta 3, y aseguraron que estarán con la medida de fuerza hasta el mediodía y habilitarán el tránsito cada media hora, por lo que ya se observan largas filas de vehículos e indignación de turistas, particulares y camioneros por las demoras en el tránsito.

Uno de los trabajadores manifestó a Radio 3 el motivo del corte: "No tenemos certezas sobre el cobro de los sueldos de diciembre y tenemos una preocupación muy grande ya que el Presidente dijo que no dará ayuda si no hay mejoras financieras y no queremos ajuste en los trabajadores".

Los trabajadores de ATE llevan adelante la medida de fuerza pese a que el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, confirmó que "hoy (por el martes) o a más tardar mañana (este miércoles) se estarán depositando los fondos para que los empleados públicos terminen de cobrar en su totalidad el medio aguinaldo", correspondiente a la segunda cuota del año pasado.

Así se encuentra este miércoles Ruta 3 en el ingreso a Puerto Madryn. Foto: Jorge Arias

El mandatario chubutense, en conferencia de prensa, reconoció que "esto es posible gracias al aporte que realizó Nación de un anticipo financiero de 1.000 millones de pesos que recibimos con otras cuatro provincias, lo cual nos permite hacer el anuncio".



Arcioni calificó como "muy delicada" la situación financiera de la provincia, lo que obliga al menos "hasta mediados de año a pagar los sueldos (de los empleados públicos provinciales) por escala salarial".