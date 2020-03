COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los docentes de Chubut seguirán de paro durante toda la semana, hasta el próximo viernes inclusive, según resolvió la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), el gremio con más afiliados en el sector.



La medida de fuerza fue notificada a primera hora de este lunes a la secretaría de Trabajo de Chubut en una nota en la que informaron "la continuidad a la retención de servicios en virtud del cobro parcial del mes de enero, y habiendo ya vencido los plazos del mes de febrero". Santiago Goodman, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), manifestó este lunes en Radio Chubut que "exigirán el término del pago escalonado".



Además, la Atech reiteró que insistirán "con el pliego de reclamos", pero enfatizó que "el pago del salario no está garantizado" y que no tienen certeza de "cuándo" van a cobrar".



El llamado "pliego de reclamos" va desde la falta de infraestructura escolar adecuada hasta la remesa insuficiente de partidas para los comedores escolares y los problemas con el transporte en el área rural.



El gobierno de Mariano Arcioni no pudo completar el pago de la masa de sueldos de enero, pagó parcialmente el llamado "tercer rango" -donde hay docentes con antigüedad, directores y supervisores- y todavía debe a los jubilados del cuarto rango más los activos de este último grupo.



Los docentes en Chubut no comenzaron las clases y están de huelga desde el miércoles 26 de febrero, día establecido para el inicio del ciclo lectivo 2020.



"Hoy, lunes, estamos de retención de servicios en coincidencia con el paro de mujeres y seguiremos así durante toda la semana, el sábado próximo nos reuniremos para evaluar los pasos a seguir" señaló en diálogo con Télam el secretario general de la regional sur de la Atech, Daniel Murphy.