Otra prórroga del transporte contrarreloj en Comodoro: la empresa reclama 800 millones de pesos por intereses al municipio

El Concejo Deliberante realizará la reunión de Labor Parlamentaria en la mañana de este jueves prorrogándola del cronograma habitual de los días miércoles previos a cada sesión, esperando a dar ingreso al acuerdo de prórroga, por 90 días, que por estas horas buscan cerrar el municipio y la empresa transportista de la ciudad.

El acuerdo vigente vence el próximo domingo 31 de agosto, por lo que los ediles están a la espera del ingreso del convenio. Las partes trabajaban este miércoles en la definición del monto reclamado por Patagonia Argentina, que según precisó el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, se origina en intereses por pagos fuera de término.

“Es un tema técnico, hoy el subsidio se paga en forma mensual y para no demorar ese pago, se hace un ‘espejo’ del mes anterior y eso va generando alguna diferencia, que se abona al período siguiente, pero la empresa reclama intereses resarcitorios por el pago fuera de término”, explicó el presidente del Concejo, en diálogo con Actualidad 2.0.

El monto mensual del subsidio que abona el municipio hoy supera los 1.300 millones de pesos y las diferencias surgen por incrementos inflacionarios en la estructura de costos, lo que motiva ajustes posteriores, al mes subsiguiente, aunque la empresa viene planteando reclamos por los intereses generados a raíz del pago fuera de término.

“Si la deuda es legítima, no veo por qué no votarla”

“Creo que el monto está cercano a los 800 millones de pesos”, añadió, ante la consulta con relación a los intereses reclamados por la empresa. “La realidad es que, si la deuda es legítima y está acreditada en los expedientes administrativos, como corresponde, tendría que formar parte del convenio y no veo por qué el Concejo Deliberante no debería aprobarlo, en conjunto con la prórroga por 90 días y dar certezas a la comunidad de que el servicio tendrá continuidad el 1° de septiembre”.

Sampaoli confió en que el acuerdo pueda ingresar a más tardar el jueves por la mañana, a fin de que pueda tratarse en la sesión ordinaria prevista para la jornada, en lugar de convocar a una extraordinaria el fin de semana, como ocurrió en la prórroga anterior. “Esperamos el tiempo que sea necesario. Entiendo que en esta oportunidad vamos a poder hacerlo de manera normal el día de mañana”, confió.

Estadio: se aprueba el cierre para entregarlo luego en concesión

Sampaoli confirmó también que el jueves se aprobará el convenio entre el municipio y la empresa CPC para el techado y cerramiento del Estadio del Centenario, reiterando su posición, en sintonía con lo expresado por el intendente Othar Macharashvili, para que la obra se concesione luego a un prestador privado para su finalización y explotación.

“Estoy de acuerdo en que debemos terminar no sólo esta obra, sino también el camino Ara San Juan y el Camino Petrolero”, puntualizó.