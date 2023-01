“La decisión está tomada y seguimos charlando con todos los sectores, para ver las alternativas en cuanto a las reglas electorales y la fecha, para articular nuestra estrategia”, expresó en referencia a los carteles que ya postulan su nombre para las elecciones de este año.

Tras reiterar su crítica a la eliminación de las PASO, Macharashvili opinó que el sistema para definir las candidaturas en cada partido debería ser a través de internas abiertas:

“Las PASO se eliminaron pero no quedó claro por qué y para qué se hizo esto –cuestionó-. Yo siempre me opuse a la eliminación, porque no se podían cambiar las reglas entrando en el año electoral, pero ya se decidió y ahora los partidos políticos deben definir sus candidaturas. En lo personal, soy partidario de las abiertas, porque pueden dar mayor transparencia y participación a la sociedad”.

Diego Brancatelli fue internado de urgencia en el hospital y recibió "morfina": qué le pasó

No obstante, el vice reconoció que el tema todavía está en discusión, por lo que estimó que se irá resolviendo en las próximas semanas. “Yo, mientras tanto seguiré en mi cargo, hasta el próximo 10 de diciembre”, manifestó.

En contra del adelantamiento

Macharashvili mostró también una postura distante de la mayoría de los referentes del PJ, includio el intendente Juan Pablo Luque, que han planteado la intención de que haya un desdoblamiento de elecciones en la provincia, para que no se mezcle con las decisiones que deberán adoptarse a nivel nacional.

“Yo no veo ningún motivo para que se adelanten las elecciones –expresó-. Hay un cronograma nacional, que creo que se debería respetar. No veo el motivo para que se corra o adelante la fecha. Sí sé que muchos dirigentes están haciendo análisis propios, pero yo no participo de esas mesas, en los cuales están buscando el escenario más apto. Algunos decían abril, mayo o junio, otros ahora hablan de noviembre. Esto lo dijo un medio, pero no se lo escuché al gobernador”.

Un pitbulll atacó brutalmente a su dueña: perdió una mano y podrían amputarle los dos brazos

Respecto de su posible rival en la interna por la intendencia de Comodoro, Maximiliano Sampaoli, afirmó que hay charlas “desde hace años y tenemos visiones y valores muy parecidos. Es el candidato que Juan Pablo quiere, pero todavía hay tiempo para seguir dialogando. Yo jamás cierro las puertas, pero sí se van entornando más con el paso del tiempo. Con Maxi seguimos charlando y creo que debemos tener la inteligencia emocional para elegir el mejor cuadro político, pero si no se puede, vamos a dirimir esto en las elecciones internas”.

Entre Luque y Sastre: “son propuestas similares”

Ante la consulta de si elegiría a Juan Pablo Luque o Ricardo Sastre, en el plano provincial, respondió:

“Hasta ahora, la única propuesta que estamos viendo es la de ellos y creo que van a aparecer algunos candidatos más, pero hoy creo que están tratando de lograr un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, tanto de Sastre como de Juan Pablo Luque y Mariano Arcioni. Insisto en que yo no estoy en esa mesa, pero estoy esperando a ver qué se define. Creo que debemos ser claros de cara a la gente”.

Dio a luz a su bebé arriba del auto mientras iba al Hospital: la ayudaron dos policías y una enfermera

Al tener que optar por uno de los dos candidatos a la gobernación, evaluó:“Hasta ahora son dos propuestas similares. A Luque lo conozco por todos estos años y a Ricardo Sastre por otras actividades, pero hasta ahora creo que falta la propuesta concreta, para desarrollar un proyecto común para esta provincia. Hasta ahora son propuestas de sectores, las cuales yo voy a evaluar y dónde nos vamos a ubicar con el sector político que integramos. Tanto Juan Pablo como Ricardo tienen muchas cosas para dar, pero falta definir el proyecto para una provincia como ésta”.

Finalmente, no descartó la posibilidad de que en las internas del PJ pudieran definirse las opciones entre una lista integrada por Luque-Sampaoli y Sastre-Macharashvili, para gobernación e intendencia, respectivamente:

Chubut promueve el uso del preservativo vaginal: dónde conseguirlo gratis en Comodoro

“Podrá ser si se dan las condiciones de los acuerdos dentro de lo que son los proyectos –respondió-. Esto no lo va a definir Othar, sino el proyecto en su conjunto”.