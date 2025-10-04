El reconocido actor Oscar “Osqui” Guzmán relató a través de sus redes sociales el violento accionar que sufrió por parte de una mujer policía el pasado miércoles por la tarde en la estación Dorrego del subte B, en la ciudad de Buenos Aires.

Según su testimonio, la agente lo detuvo arbitrariamente, le pidió el documento por su color de piel, lo tildó de “chorro”, lo agredió físicamente y cuestionó su nacionalidad.

El intérprete, que actualmente se encuentra en cartel con las obras “Druk” y el multipremiado “El Bululú”, y que fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en 2009, detalló con angustia el episodio que decidió hacer público tras “dos días sin poder dormir”.

El relato de la discriminación y la agresión

Todo comenzó cuando Guzmán bajaba al subte luego de una entrevista para un canal de streaming. Mientras hablaba por teléfono, fue interceptado por la oficial. “Una mujer policía me pidió el DNI. Corté y me lo volvió a pedir de malas formas. Saqué el documento y se lo mostré”, contó el artista.

Al no entregárselo físicamente porque la actitud de la agente “no le generó confianza”, esta se lo quitó de las manos. Cuando Guzmán le reclamó que se lo devolviera, la situación escaló rápidamente. “Vino y me dijo que el algoritmo me reconoció, ‘Vos sos chorro. ¿Qué te pensás, que no te conozco? Sabemos lo que hacés’”, relató.

El actor aseguró que, al intentar defenderse de la acusación, la policía le ordenó callarse, sacó su macana y le pegó en la cabeza, detrás de la oreja. “Me dijo que yo era un ladrón, que ya me conocía y que estuve en la cárcel”, añadió. La agresión no fue solo física y verbal, sino también xenófoba. “Me preguntó si era peruano. Le respondí e insistí en que se equivocaba. Me pegó por segunda vez y se armó una situación violenta”, describió.

Con una notable carga emocional, Guzmán fue directo al punto central de lo sucedido: “Me pidió el DNI por mi color de piel”. Y en un grito desgarrador que resonó en las redes, afirmó: “Basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija tiene mi color de piel. Mi familia entera tiene mi color de piel”.

El hecho adquiere una dimensión aún más paradójica y dolorosa si se tiene en cuenta que, minutos antes de la agresión, el actor participaba de una entrevista donde hablaba con orgullo de sus raíces. En el canal de streaming había contado que su madre emigró desde Bolivia a los 15 años y que fue gracias a ella y a su participación en un ballet argentino-boliviano que él descubrió su vocación artística al frecuentar el teatro.