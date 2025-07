Oscar dedicó su vida al campo. Trabajó como peón rural, esquilador y cuidador de animales en distintas estancias de la Patagonia, haciendo tareas físicas intensas que hoy le pasaron factura. Tiene dolores crónicos en el hombro, la columna y las piernas. También sufre hipertensión, colesterol alto, artrosis y otras complicaciones que lo mantienen en cama varios días a la semana. A pesar de todo, no recibe ningún tipo de jubilación ni pensión.

La situación de salud de Oscar se agravó hace un año, cuando un equipo médico le indicó que debía someterse a una operación costosa y riesgosa que no se realiza en la ciudad. Desde entonces, está atrapado en un limbo entre turnos médicos, derivaciones que nunca se concretan y trámites que no avanzan. “Me tienen de un lado para el otro. Ya va a ser un año que no puedo trabajar más por mis problemas de salud”, cuenta.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

La cirugía que necesita, según explicó, no puede afrontarla por el sector privado debido a su alto costo. Tampoco ha encontrado respuestas en el sistema público. Mientras tanto, vive con lo mínimo: prepara tortas para vender, recibe una caja de alimentos y una ayuda municipal de 35.000 pesos que apenas alcanza para pagar una fracción del alquiler, que es de 120.000.

“Lo único que tengo es esa ayuda municipal, pero no me alcanza para nada. Un kilo de carne está 10.000 o 12.000 pesos. Yo como lo que puedo comprar, no elijo”, relata. Sin calzado, sin abrigo y sin medios para sostenerse, depende de la solidaridad de sus vecinos y de quienes puedan tenderle una mano.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Oscar no tiene familia que lo acompañe. Vive solo, en una pieza alquilada, y ya vendió todo lo que tenía para poder mantenerse. “Tenía un caballo, recado, cosas del campo, pero lo vendí todo por mi salud. Ahora no me queda nada. Lo que más necesito es ayuda con comida, ropa, remedios o dinero para pagar el alquiler. Si no, voy a terminar en la calle”, advierte con angustia.

A lo largo de su vida, trabajó en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz y otras zonas rurales. Tiene todos sus recibos, libretas de trabajo y certificados que avalan más de cuatro décadas de esfuerzo físico. Intentó gestionar un subsidio por incapacidad laboral, pero le otorgaron apenas un 15% de cobertura, pese a que su cuadro requiere una operación urgente. “Dicen que tengo una fisura muy grande en el codo, y que no saben si después de operarme voy a quedar bien o peor. Pero no tengo alternativa”, explica.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

“Yo nunca pedí nada a nadie, siempre me gané lo mío trabajando. Pero hoy tengo que pedir, porque no puedo más. Hay días que no me puedo ni levantar de la cama del dolor”, dice entre lágrimas.

Oscar necesita con urgencia calzado (número 45), una campera de abrigo, alimentos no perecederos, medicamentos para la presión, pomadas para el dolor, y sobre todo apoyo económico para afrontar los gastos básicos del mes. Su mayor anhelo es poder acceder a una pensión o jubilación que le permita vivir con dignidad.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Para quienes deseen colaborar con Óscar, pueden comunicarse directamente con él al 297 507 9924. También se pueden acercar a su domicilio o contactarlo a través de redes sociales, donde una vecina solidaria difundió su caso.

“Dios los bendiga a los que me ayudaron y a los que puedan ayudarme. Después de tantos años de trabajo, hoy me toca esto. Solo quiero poder vivir tranquilo, con lo mínimo, sin tener que mendigar”, concluye Óscar.