Orizon, la historia del agua “sanadora” que terminó en góndolas internacionales

En la 11° Expo Industrial y Comercial, Naique Mazquiaran reconstruyó el camino de Orizon: una planta que envasa agua mineral al pie de un manantial patagónico, genera empleo anual en Río Mayo, profesionaliza procesos con auditorías exigentes y ya exporta a Chile. “El agua mineral tiene que envasarse en origen; no hay que modificarle nada”, subrayó.

“Nosotras somos cuarta generación de la familia, pero de Orizon somos la segunda”, situó Naique. La meta: agregar valor a los recursos de la Patagonia y acompañar la ganadería con una actividad complementaria. Antes, ese espíritu derivó en Guenguel, proyecto que trabaja con fibra de guanaco, la segunda fibra preciosa del mundo. Con el agua, la ecuación económica cerró mejor.

El impulso llegó desde una anécdota de campo: un peón con fiebre alta que mejora tras beber en el manantial. “Ese fue el disparador del por qué se mandó a analizar el agua del manantial”, contó. Los análisis físico-químicos confirmaron el potencial. Y la regla es clara: las aguas minerales deben envasarse en origen. “El agua mineral tiene esa característica porque es como la naturaleza la da. No hay que industrializarla, no hay que modificarle absolutamente nada: ni agregarle ni sacarle”. Por eso la planta de producción está a los pies del manantial, en Río Mayo.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

Producir sin romper el equilibrio

La operación se diseñó para convivir con el ecosistema. “El manantial tiene 1.300.000 litros por día y nosotros envasamos un 2%”, precisó Mazquiaran. El resto sigue su curso y riega el valle. La premisa: generar valor sin alterar la dinámica natural. “Nos ocupamos de respaldar eso que sale naturalmente y que la diferencia dentro del mundo de aguas minerales”.

Empleo que arraiga y oficios que se activan

La planta derrama trabajo directo e indirecto en el pueblo. “Más o menos son unas 17 personas en planta de producción”, dijo. Para asegurar el acceso, Orizon dispuso un colectivo que recorre domicilios y traslada al equipo hasta la fábrica y de regreso al cierre de la jornada. A diferencia del calendario ganadero —más estacional—, la actividad es todo el año.

Denuncian el cierre de dos oficinas nacionales clave en Comodoro: “Hay un ensañamiento constante”

El movimiento se multiplica en servicios locales: mecánicos, proveedores, asistencia técnica y logística. “No es personal directo de la empresa, pero también genera movimiento”, apuntó.

Calidad, exigencia y aprendizaje

El crecimiento vino acompañado de estándares altos. Orizon abastece Comodoro Rivadavia, localidades del interior y Buenos Aires, y empezó a trabajar con grandes cadenas de supermercados. “Tuvimos auditorías que van al hueso”, relató. “Revisan procedimientos de calidad, trazabilidad, tiempos, packaging. Te plantean objetivos con fechas, y como equipo nos resultó mucho: espalda con espalda, ver qué falta y mejorar”.

La validación sensorial también estuvo en agenda: convocaron a un catador de aguas para evaluar el perfil del producto. “Era ver si el producto después iba a gustar”, resumió Naique.

Violencia extrema: atacaron a tiros una casa que había sido usurpada en Comodoro

Exportar “Patagonia”

Con el eslogan “Bien de la Patagonia”, Orizon comenzó a exportar a Chile. “Nos eligieron y volvieron a comprar, aun cuando el precio no siempre es el más competitivo. ‘Patagonia’ es reconocida y para nosotros es responsabilidad y oportunidad”, explicó.

Infraestructura, riesgos y una cultura de proceso

El inicio requirió obra en territorio: camino a planta, tendido eléctrico y montaje de una línea a la medida del manantial. “A veces uno pretende tener todo resuelto antes de empezar. Si pensábamos que íbamos a competir con las más grandes del mundo, quizás no lo hacíamos”, admitió. La experiencia marcó una hoja de ruta: empezar, ajustar, profesionalizar, y volver a empezar.

¡Otra vez viento! Emitieron una nueva alerta amarilla por fuertes ráfagas en Comodoro y en otras partes de Chubut

“Constantemente la empresa está en desarrollo, mutando”, describió. Ese movimiento exige estrategia comercial, marketing y disciplina industrial. “Cuando trabajás con clientes fuertes, el aprendizaje es enorme porque te exigen tanto que no te queda otra que crecer”.

Un producto esencial, un estándar irrenunciable

“Nosotros trabajamos con algo esencial como el agua, por eso no tiene que estar perfecto: tiene que estar impecable”. La idea que milita Orizon es no ‘tocar’ el agua y construir alrededor un sistema de aseguramiento de calidad que sostenga esa pureza. “Dentro de un envase hay muchos tipos de agua. No hay una mejor o peor: depende para qué querés el agua. Para deporte, por ejemplo, buscás minerales específicos; para uso de mesa, otros procesos. En el agua mineral natural, lo central es respetar el origen”.

“Es la inversión privada más importante en la historia de Comodoro”, afirmó Torres en la inauguración del nuevo centro de salud

Una apuesta de largo aliento

Diez años después de recibirse y mudarse a Comodoro, Naique hace balance con una mezcla de pragmatismo y convicción. “El motor siempre fue el sueño de generar valor agregado para sostener algo que amamos mucho. A veces te tirás a la aventura y no sabés bien cómo va a ser; pero si te vibra, seguís”.

La demanda varía por estación, y la producción se ajusta a mercado. El objetivo inmediato es consolidar exportaciones y ampliar presencia nacional, sin perder el principio inicial: envasar al pie del acuífero lo que la naturaleza entrega.

En un escenario donde la diversificación es más que un deseo, Orizon ofrece una respuesta concreta de territorio: transformar un recurso en trabajo, en marca y en futuro, sin romper el equilibrio que lo hace posible.