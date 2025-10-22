Orgullo neuquino: estudiantes competirán en Panamá con su creación “Yerbas Bot” en la Copa Mundial de Robótica

Los estudiantes Maximiliano Sánchez Deoseffe, Tiago Rodríguez Ormaechea, Julieta Ramírez, Juan Pugh, Lázaro Cáceres Turón y Joaquín Carrasco, de cuarto y sexto año de la EPET N.º 20, integran el equipo que representará a Neuquén y a la Argentina en la novena edición de la FIRST Global Challenge 2025, la copa mundial de robótica educativa que se realizará en Panamá.

El grupo viajará el domingo próximo, luego de varias semanas de preparación intensiva y trabajo colaborativo. A partir de un kit oficial de 300 piezas, cada equipo participante debe construir un robot funcional capaz de superar pruebas de movimiento, empuje, recolección y trepado.

Los neuquinos diseñaron su propio modelo, al que bautizaron “Yerbas Bot”, una creación con módulos articulados que puede “hacer wheelie” —mantenerse sobre sus ruedas traseras— y derrapar en las curvas, según contaron los estudiantes entre risas y orgullo.

Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

“Diez horas por día, todos los días”

El director de la escuela, Jesús Pérez, acompañó el proceso y destacó la entrega y disciplina del grupo:

“Desde que recibieron las piezas homologadas, llevan tres semanas de trabajo intenso, con jornadas de unas diez horas por día. Es fascinante verlos trabajar en equipo”, señaló.

El equipo probó seis diseños distintos antes de llegar al modelo definitivo con el que competirán en Panamá. Cada integrante ocupa un rol específico: capitán, mecánico, piloto, lanzadora-traductora y asistente mecánico, lo que les permitió coordinar y potenciar sus habilidades en programación, electromecánica e inglés.

Aguinaldo, aumento y bono: ANSES confirmó triple pago para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

Del aula a la competencia internacional

La EPET N.º 20 atravesó varias etapas antes de consagrarse como representante argentina. Primero ganó la instancia provincial, luego participó en la Copa Robótica Nacional, donde fue seleccionada por su desempeño técnico y trabajo en equipo.

Además de sus conocimientos previos en mecatrónica e inglés, los estudiantes reconocieron que el proceso los llevó a aprender mucho más:

“Tuvimos que incorporar programación, electromecánica y hasta liderazgo. Aprendimos a resolver problemas y a no rendirnos”, contó uno de los integrantes del equipo.