Organizaron una rifa para ayudar a Eka, la pequeña de 3 años que espera un trasplante de corazón

Una rifa solidaria se puso en marcha con el objetivo de reunir fondos para afrontar gastos de traslado e internación en lo que tiene que ver con la salud de la pequeña Ekatherina, de tres años, que necesita un trasplante de corazón.

El sorteo será el 6 de septiembre y cuenta con una lista variada de premios donados por emprendedores, docentes y artistas de la comunidad.

Cada número tiene un valor de $5.000 y puede solicitarse al teléfono 297-4143600. Los organizadores también habilitaron una cuenta para transferencias al alias todosporeka, con el fin de facilitar la colaboración de quienes quieran sumarse a la iniciativa.

En total se sortearán 15 premios. Entre ellos, una clase de escalada en Holdich, una clase de canto a cargo de Kari Sovier, cuatro vouchers de natación donados por Nadadores del Golfo y cuatro vouchers de yoga kundalini dictados por Romi Domínguez.

La propuesta incluye además cuatro clases de aguas abiertas con el Grupo MAUI —con traje y elementos incluidos—, un pase libre para yoga Satya por Tati y un baño de sonido a cargo de Uli. También se sorteará una clase de surf con equipo completo en Rada Surf School, un pase mensual para acrobacias en tela en Safi Yafar y cuatro clases de kundalini de la Escuela Anand, a cargo de Sat Narayan Kaur.

Otros de los premios son una clase de renacimiento de la Escuela Anand, una clase de Sup yoga ofrecida por NINFA, dos kilos de helado Del Viento y un tatuaje pequeño realizado por Truewind.

La rifa se enmarca en una campaña solidaria que busca acompañar a Eka y su familia en un momento complejo de salud, en el que los costos de traslado e internación representan una dificultad económica. Con el aporte de diferentes espacios culturales, deportivos y de bienestar, la comunidad se unió para brindar apoyo a través de esta propuesta.

Preocupación por la salud de Ekatherina: por indicación médica, suspendieron su lista de trasplante

La pequeña comodorense Ekatherina enfrenta un delicado cuadro de salud tras una complicación que obligó a suspender temporalmente su lugar en la lista de trasplante cardíaco.

Su familia hizo un llamado urgente a la solidaridad y a difundir la importancia de la donación pediátrica.

Según informaron los familiares a través de redes sociales, la niña sufrió una lesión cerebral derivada de una baja prolongada de presión y dificultades circulatorias. “ Nuestra guerrera tuvo una complicación muy grande. Es un golpe porque era el único órgano que Eka no tenía comprometido ”, explicaron.

Actualmente, Ekatherina se encuentra bajo estricta supervisión médica y enfocada en la rehabilitación. El pronóstico dependerá de la evolución de su lesión cerebral y de posibles secuelas que puedan surgir en las próximas semanas.

La situación genera particular preocupación: por indicación de los médicos, la niña no puede ser sometida a la cirugía de trasplante aunque llegara el órgano, lo que convierte estos días en un período crítico para su recuperación y evaluación de futuras intervenciones.

La familia aprovechó para solicitar colaboración de distintos modos: difusión de la donación pediátrica, contacto con especialistas o personas con experiencia en lesiones cerebrales, y apoyo económico para cubrir tratamientos, estadía y materiales de rehabilitación. Los aportes pueden realizarse mediante Mercado Pago con el alias: Todosporeka.

“ La prioridad ahora es la rehabilitación. Cada recomendación, cada apoyo económico y cada difusión cuenta para que Ekatherina tenga la mejor oportunidad de recuperación ”, enfatizaron. Los familiares insisten en mantener la esperanza y remarcan que la solidaridad es clave en momentos críticos como este.

Ekatherina es un caso que ha conmovido a la comunidad local y al país, y la familia confía en que la visibilidad del caso pueda generar más recursos y asistencia profesional para acompañar su recuperación. Mientras tanto, médicos y familiares trabajan para estabilizar su estado y preparar un eventual regreso a la lista de trasplante cuando la salud de la niña lo permita.