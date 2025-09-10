Organizan una venta de pollos a beneficio de Bastian, un niño que debe viajar a Buenos Aires a realizarse estudios
La venta tendrá lugar el domingo 14 de septiembre al mediodía. Con lo recaudado, su abuela María busca costear traslados, estadía y parte de las consultas médicas a las que debe asistir el pequeño que cada seis meses viaja a la Ciudad para controles especializados.
Bastián es un niño de Comodoro Rivadavia que desde los primeros meses de vida requiere atención médica compleja en Buenos Aires. Su diagnóstico aún está en estudio: presenta un síndrome genético, hipoplasia renal, retraso madurativo, hipotiroidismo congénito y una malformación cardíaca. Estos cuadros hacen que, de manera periódica, deba ser evaluado por distintos equipos de especialistas.
Su familia tiene programado un nuevo viaje a la Ciudad de Buenos Aires donde será atendido en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el mismo centro donde estuvo internado por primera vez a los dos meses de vida. Allí lo esperan varios turnos médicos ya confirmados, y otros que la familia intentará gestionar durante la estadía. El tiempo que deban permanecer en la capital dependerá de la disponibilidad de esas consultas y estudios complementarios.
Según explicó su abuela María, en comunicación con ADNSUR, los traslados se realizan cada seis meses y representan una carga económica significativa. Ante esta situación, la familia impulsa diferentes iniciativas solidarias para poder afrontar los gastos de pasajes, alojamiento, transporte interno y alimentación.
En esta oportunidad, la propuesta consiste en una venta de pollos acompañados de ensalada rusa, que se entregarán el domingo 14 de septiembre al mediodía. El costo es de $20.000 e incluye envío a domicilio en la zona sur de la ciudad.
El dinero recaudado será destinado íntegramente al próximo viaje a Buenos Aires, que permitirá a Bastián continuar con su seguimiento médico multidisciplinario. Además de las consultas programadas, la familia buscará avanzar con nuevos estudios para precisar el diagnóstico del síndrome genético que padece y definir tratamientos adecuados.
María contó que actualmente no tiene trabajo fijo y que cada campaña solidaria resulta clave para sostener los viajes. “Siempre que podemos hacemos ventas de canastas de alimentos o rifas, y ahora pensamos en el pollo con ensalada. Con lo que se junte vamos a cubrir parte de lo que necesitamos para llevar a Bastián”, explicó.
Quienes deseen colaborar podrán hacerlo a través de la compra del menú o mediante transferencias por Mercado Pago, utilizando el alias basti.buenosaires.