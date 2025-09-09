Renata Irala, de 12 años y nacida en Comodoro Rivadavia, tiene la posibilidad de cumplir un gran sueño: viajar a Cancún para participar en el Mundial Universal Dance, una competencia que reúne a bailarines de distintos países. La joven viene preparándose desde hace tiempo para este desafío y ya cuenta con la experiencia de haber clasificado en ediciones anteriores.

Sin embargo, el año pasado no pudo concretar su participación en Panamá debido a cuestiones de tiempo y recursos económicos. Pero este año la esperanza está más firme que nunca y la posibilidad de concretarla es ya más una realidad que un sueño.

Hace cuatro años la pequeña comenzó a entrenar en forma individual y, poco a poco, los resultados se fueron dando. El año pasado, junto a Costanza Salinas, Costanza Alonso, Ema Ambrozy y Jorgelina Zapata, participó en Brasil de un intercambio cultural que incluyó una competencia entre países y se quedó con el primer puesto en la categoría individual y grupal.

MUNDIAL EN MÉXICO

La competencia se realizará entre el 16 y el 21 de octubre. La idea es viajar el 14 y luego instalarse en el hotel donde se llevará a cabo todo el certamen. En esta oportunidad viajará con su entrenadora y su papá, un esfuerzo a pulmón que realizan para que pueda seguir proyectándose, porque, como dice Andrea, bailar a este nivel implica un compromiso y un entrenamiento que se asemeja al de un deportista.

Renata, además de estudiar en la escuela 718, hace hockey y no se quiere perder ningún entrenamiento. Cuando habla es tímida; sin embargo, sabe lo que quiere. “A mí me encanta bailar, desde chiquitita me gusta. Estoy muy emocionada con ir al Mundial, ya quiero ver cómo es, cómo son los bailarines de allá, conocer gente. Me gusta mucho bailar, realmente”, dijo con emoción en diálogo con ADNSUR en marzo pasado.

“Me gustaría también poder dedicarme a esto, porque me gusta mucho”.

“La idea es tratar de solventar el gasto de Renata y de la profe lo más que se pueda, y el gasto de César corre por nuestra cuenta. Queremos cubrir los pasajes, así que acá estamos”, había contado su mamá por esos días.

AYUDA PARA VIAJAR

Su papá, César Irala, informó a través de sus redes sociales que aún siguen juntando el dinero para concretar este gran sueño. "Como saben, Renata está pronta a viajar a México al mundial de danzas y seguimos juntando fondos para afrontar gastos. Para ello vamos a hacer una rifa; si querés colaborar con un premio, escribínos".

Contactos: (Andrea 2974-277384 - César 2975-158962).